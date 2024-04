La situación de Machís en el Cádiz CF

La Liga se acaba y Darwin Machís vive en un segundo plano que resulta llamativo cuando se trata del segundo máximo realizador del equipo, gracias a sus cuatro tantos. El venezolano hizo ante el Celta un gol clave en el último suspiro que permitió al Cádiz CF igualar el choque (2-2). Pero desde entonces apenas se ha dejado ver por el verde.

El entrenador cadista fue cuestionado este viernes por este asunto. Por su respuesta, la sensación es que no dijo todo lo que siente porque quizás no es el momento. "Elijo a los que creo que son los mejores para cada partido. Darwin (Machís) ha tenido sus momentos, pero yo elijo a lo que creo que son los mejores. Todos tienen sus momentos buenos, regulares y malos, y eso le pasa a todos. El otro día estuvieron fuera Chris y Roger, que han hecho goles. Lucas y Fali también han estado fuera. Veo todos los días a los futbolistas y trato de hacer lo mejor. Todo no se explica con los números porque hay cosas importantes. A veces hay que preguntarle al futbolista. Esto no es un juego de justicia, hay un montón de jugadores que tendrían que jugar. ¿Zaldua y Fali se merecen jugar? Sí. Y Gonzalo, David..., pero debo elegir a once y espero equivocarme lo menos posible".

Con estas palabras, el técnico del Cádiz CF trataba de zanjar el debate alrededor de la participación de Machís, si bien es un caso que debe tener aspectos que no acaban por convencerle. El atacante aparece y desaparece, y este año de amarillo no ha sido menos. Capaz de lo mejor y lo peor, en estas citas decisivas que se aproximan debería tener un papel determinante aunque eso dependerá de lo que él quiera dar y de las oportunidades que le brinde Mauricio Pellegrino.

Desde 2019, cuando acabó su media campaña en el Cádiz CF tras llegar cedido en enero -obteniendo ocho goles-, el venezolano no ha sido un jugador especialmente certero en el remate porque sus cifras anotadoras se han reducido respecto a lo que tenía acostumbrado. Desde el club gaditano el verano pasado se apostó por su vuelta convencidos de conseguir su mejor versión, si bien Machís está dejando más sombras que luces.

En las últimas seis jornadas, el atacante cadista ha sumado 30 minutos repartidos en cuatro encuentros: Cádiz-Celta (3 minutos), Rayo-Cádiz (6 minutos), Real Sociedad-Cádiz (8 minutos) y Cádiz-Barcelona (13 minutos). No jugó los partidos Cádiz-Granada ni Cádiz-Atlético de Madrid.