Garrido se posiciona: Quiere quedarse

Jon Ander Garrido, uno de los capitanes del Cádiz CF, ha analizado este miércoles la actualidad más fresca del equipo con el cambio de entrenador y también se ha referido a su situación personal, apostando su jugada a convencer a Sergio González para poder quedarse.

Para empezar, el adiós a Álvaro Cervera. ""Me ha dolido muchísimo porque al final todos los años que hemos estado aquí juntos, en lo buenos y en los malos momentos, siempre hemos tenido un trato especial y hemos creído en la misma idea. Se acaba la relación deportiva pero él queda para siempre como una de las personas más influyentes para el club en su historia. Me da mucha pena", recalca el centrocampista del Cádiz CF.

Y no queda otra que pasar página con el nuevo técnico. "Viene Sergio y hay que cambiar el chip. Viene con una idea nueva. La idea que tenemos la va a fortalecer porque sabe que somos buenos en una forma de jugar. Estamos con él a muerte, viene a ayudar a y a sacar al equipo de donde está. Todos con él a muerte. Queremos que salve al Cádiz", apunta.

Garrido ha hablado del potencial humano de la plantilla, una de las claves durante los años de Cervera y que el propio ex entrenador ha echado en falta este curso. "Al final cada año es diferente. Viene gente nueva y se va otra gente. Es su opinión y es totalmente respetable. Él se fija bastante en eso y suele dar en la tecla. Somos una plantilla de buena gente y queremos sacar esto adelante. Con lo que nos ha costado llegar a Primera, hay que hacerlo. También por Cervera, que se lo merece".

Giro a su situación personal. "Me encuentro bastante bien. Llevo entrenando unas semanas y me encuentro bien. Después de unos meses en un segundo plano en el gimnasio, ahora ya fuera todo cambia. Mi intención es estar aquí y ayudar al equipo", por lo que se propone convencer al nuevo entrenador. "Siempre estoy con ganas y quiero demostrar que puedo estar aquí, pero no depende de mí. Me quedaría toda la vida aquí jugando en el Cádiz. Llevo seis meses parado. Al Cádiz le debo prácticamente todo lo que tengo. Lo que venga, vendrá, y me centro en ayudar a sacar esto adelante".

Para acabar, el pivote del Cádiz CF habla del bajón general del equipo. "Creo que al final cuando un equipo va mal y no salen las cosas pasa esto. Ya el primer partido salieron las cosas mal, teníamos el partido ganado y nos remontaron. El 50% de los jugadores es la mentalidad y si no estas bien mentalmente eliges peor. Estamos en una situación complicada y nos cuesta elegir bien. Debemos darle la vuelta a la cabeza y es lo que busca el club con este cambio. No puede ser de otra manera", finaliza Garrido.