Vizcaíno anuncia la llegada de Sergio González

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, ha comparecido en rueda de prensa este martes en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). Y lo hizo dos horas después de que el Twitter del club anunciara el final de la etapa de Álvaro Cervera como entrenador del equipo.

El máximo dirigente ha tenido palabras de agradecimiento al técnico saliente, con el que ha vivido dos ascensos, temporadas muy positivas en Segunda A y una permanencia heroica la pasada campaña en Primera División. "Comparezco con motivo de la tristísima decisión del cese de Álvaro Cervera como entrenador. Independientemente de anunciar esa noticia, que se ha producido esta mañana en la ciudad deportiva, os digo que el entrenamiento se ha retrasado a las cuatro de la tarde a la espera del nuevo entrenador. No hay nada firmado, pero si todo va como debe ser, Sergio González será el que tome las riendas del entrenamiento", ha dicho en referencia al técnico catalán.

Y la vida, como en todo, tiene ciclos que acaban y otros que empiezan. En este último asume el protagonismo Sergio, González, al que prácticamente anuncia como nuevo entrenador del Cádiz CF. "No se ha firmado el contrato. Mañana será la presentación. Una de las cosas que yo tenía a la hora de tomar la decisión es no buscar un apagafuegos. Sergio es un entrenador joven y tiene un concepto similar a Cervera. Yo no quería el típico apagafuego. Si todo va bien estará el tiempo que cumpla su objetivo. Hay que decirle a la gente que reivindique pero que al entrenador le dejen trabajar. Que protesten antes y después pero durante el partido se maten a apoyar".

Sergio González es el tercer entrenador del Cádiz CF desde que Vizcaíno es presidente. Una vez elegido en julio de 2014, Antonio Calderón era ya entrenador desde unos meses antes. Bajo su mando llegaron Claudio Barragán y Álvaro Cervera antes del aterrizaje ahora de Sergio.

Retomando sus palabras de agradecimiento a Cervera, apunta que "estamos hablando del mejor entrenador de la historia del Cádiz por muchos motivos". "Mi obligación como presidente no es quedar bien ni tomar decisiones populistas. Ha habido varios momentos de la temporada con complicaciones hasta la situación actual, que es muy complicada. He intentado como otras veces y otras temporadas con crisis reforzar la imagen del entrenador, pero estamos en un momento que no le veo salida a la situación. Necesitamos hacer un cambio y en pleno mercado de fichajes, que es muy importante. He tomado muchas decisiones impopulares desde que llegué".

"Es un momento duro, pero creo que si no se toma la decisión nos desangramos sin solución"

El presidente del Cádiz CF aclara que es la entidad la que ha dado el paso al frente. "Es una decisión de club, aunque es verdad que la rueda de prensa -posterior a duelo en Pamplona- la habéis escuchado como yo. Son muchos años, el desgaste del mensaje creo que ha pesado. Álvaro ha sido y es un gran profesional y pasa a la historia".

Igualmente Vizcaíno explica el momento de comunicar el cese. "Álvaro no es persona de muchas palabras ni es momento de chácharas. Momento duro y complicado; ha sido duro para mí e imagino que para él. Mucho tiempo de relación. Ha sido un día de tomar la decisión y empezar a trabajar para remontar la situación. Creo que si no se toma la decisión nos desangramos sin solución. Después de seis años hemos perdido partidos con imagen parecida a la de Osasuna. Llevaba tiempo dándole vueltas con la duda de tomar la decisión, y después de ese partido entendí que era el momento. Anoche cenamos con el nuevo técnico y llegamos aun acuerdo verbal. Está pendiente de la documentación".