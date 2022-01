Cervera: "No voy a dar mi opinión de Vizcaíno"

Álvaro Cervera se ha mordido la lengua a la hora de hablar de algunos aspectos de su etapa en el Cádiz CF. Uno de ellos señala al presidente, Manuel Vizcaíno. El preparador, a pesar de las insistencia de las peguntas, ha preferido no opinar del máximo dirigente.

"No voy a dar mi opinión de Vizcaíno. No". Esas fueron las palabras del técnico cuando la cuestión apuntaba al presidente. "Me he acordado de la gente que tenía que acordarme. Hice una película rápida por mi cabeza, de los malos y buenos momentos y de la gente que estaba alrededor mía", sin entrar en detalles de las causas reflejadas en la carta de despido. "A nosotros nos despiden y esas cosas están en manos de la gente que entiende eso. Imagino que algún motivo debe poner. Si pone eso es porque ellos lo piensan".

Con estas manifestaciones el ya ex entrenador del Cádiz CF zanjaba, al menos por el momento, cualquier tipo de polémica con la persona que está al frente del club. No cabe duda que su silencio también dice mucho y deja a las claras que algo tiene que haber sucedido, especialmente en la última etapa en el banquillo.