El 26 de septiembre de 2021, la fecha del principio del final de Cervera

El hasta ahora entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el miércoles 12 de enero una rueda de prensa de despedida tras su destitución.

"Estaba con fuerzas, este año estaba más complicado, pero no se ha querido esperar y ya está. Dije que había que cambiar cosas y ya se han cambiado. Estoy agradecido eternamente en lo deportivo y en lo personal", afirmó el técnico, muy emocionado en determinados momentos de su intervención.

"El 26 de septiembre de 2021" fue la fecha que puso como la que empezó a torcerse su camino en el Cádiz CF. Fue cuando el equipo amarillo perdió 3-0 en Vallecas, varios jugadores salieron de fiesta y surgieron discrepancias entre el entrenador y el presidente, Manuel Vizcaíno, sobre cómo abordar la situación.

Cervera decidió dejar fuera de la convocatoria a los jugadores que fueron de fiesta, una medida con la que no estaba de acuerdo el mandatario cadista.

Esa día "veo que este año va a ser complicado y cuesta arriba. Son cosas que nunca nos habían pasado, vi que se podía hacer complicado y es esa fecha más o menos".

De hecho, en el siguiente partido, ante el Valencia, tuvo una fuerte discusión con el presidente. "No fue agradable", reconoció

Su relación actual con Vizcaíno "era buena. Hemos tenido momentos duros y se intentó alguna vez a ver si me cansaba de la situación pero ahora la relación era buena, cordial". Aseguró que tras el partido contra el Osasuna, "en Pamplona no hubo problema, otras veces hemos tenido diferentes puntos de vista, cada uno lo defiende a su manera, ahora no había problemas".