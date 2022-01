Cervera, "eternamente agradecido" a la afición, pide apoyo para el equipo

Álvaro Cervera reconoció el miércoles 12 de enero ha cambiado mucho en estos casi años en el Cádiz CF. "Estoy encantado con haber cambiado porque ha sido a mejor", apuntó. Explicó que el despido se lo comunicaron "el martes por la mañana", aunque el día anterior recibo mensajes de personas, "algunas incluso dándome las gracias".

No se queda con un solo momento de su estancia en el el equipo amarillo. "No me quedo con uno solo porque son muchos momentos porque son demasiados, el día que llegué nunca me esperé encontrarme esto, me llevo una forma diferente de vivir y pensar"

Cervera asumió su responsabilidad por la situación del equipo "porque soy el entrenador, sé que cuando las cosas van así al primero que se mira es al entrenador, es así". No piensan que le hayan hecho la cama

Cervera se va con un enorme sentimiento gaditano y cadista que ha forjado durante estos cerca de seis años. Cuando ofrecía la rueda de prensa, muchos aficionados estaban fueran del estadio porque habían acudido a darle una cariñosa despedida. "No sabía hasta qué punto era esto, la gente del fútbol va los resultados, pero reconoció sentirse "sorprendido" por el cariño de la gente. Agradecerle eternamente, seguiré viniendo, tengo casa aquí".

Dijo algo más para dar paso a presente y al futuro. "Cuando salga por la puerta soy pasado y todo ese apoyo hacia mí que lo pongan por el equipo, que lo necesita". Si algo desea Cervera es que el equipo siga en Primera.

Apuntó Cervera que ha recibido muchos mensajes especiales. "Hay muchos emocionantes por el texto y las personas que pensabas que no se acordaban de ti. La mayoría son en la misma dirección: orgullo, cabeza alta y como un caballero".

"Hay un lema y muchos guiños de la gente que yo intenté corresponder hay un cariño mutuo, pero soy pasado y ojalá esto pueda quedar y se acuerden de mí. Eso es para la gente. Puse voz a la gente. Estoy agradecido, te sorprende, no eres más que un entrenador, pero la gente te da su cariño"