La eterna juventud de Negredo

El Cádiz CF está disfrutando del lujo que supone tener en sus filas a Álvaro Negredo. Contra el Atlético de Madrid realizó un auténtico partidazo que rubricó con dos goles que marcó a un equipo que había recibido sólo ocho en 18 encuentros.

No es fácil hacerle un doblete a la mejor defensa con diferencia del campeonato. Y además lo hizo el artillero como miembro de un equipo pequeño con múltiples limitaciones ante el líder destacado. Un mérito añadido en el que hasta la fecha es su mejor actuación desde que viste de amarillo y azul.

La pena fue que por primera vez sus goles no sirvieron para ganar, como sí valieron ante el Huesca, Eibar, Barcelona y Deportivo Alavés.

Su experiencia y acierto son un plus para un Cádiz CF que busca la permanencia con la inestimable colaboración de un ariete que tiene hambre de fútbol, como si fuese un joven que da sus primeros pasos. Parece que no pasan los años por él.

Sabe además que la salvación, con un papel de actor principal, es el principal aval para su continuidad la próxima temporada. Renovará de manera automática si el equipo se queda y participa con asiduidad. Está a gusto en el Cádiz CF y se nota.

Si el aterrizaje del delantero en el equipo amarillo con 35 años pudo generar algún tipo de duda, no tardó en desaparecer en cuanto arrancó la temporada. Sólo necesitó dos jornadas para empezar a producir goles, como lleva haciendo desde temprana edad. Es un depredador cuando tiene delante la portería contraria. Mantiene intacto el olfato y su capacidad para engordar su cuenta anotadora.

Negredo demostró enseguida que no llegó al Cádiz CF para disfrutar de un retiro dorado en el sur. Su implicación es absoluta. Desde el primer momento se impregnó de la filosofía que propugna el entrenador, Álvaro Cervera, que exige el máximo sudor de todos en la aplicación del sistema defensivo, incluidos los delanteros.

Internacional absoluto en 21 ocasiones (con una tarjeta de diez goles) e integrante de la selección española que ganó la Eurocopa en 2012, el madrileño no regatea esfuerzo, es uno más en el trabajo de destrucción. Sabe que el camino de la permanencia pasa por el trabajo colectivo y no se esconde. Podía vivir de su pasado, pero no es esconde y lucha como el que más, con una ambición inquebrantable que resiste el paso del tiempo.

Negredo atesora un tercio de los 19 goles que suma el Cádiz CF durante su campaña de retorno a la máxima categoría. Seis llevan su autoría y es el máximo goleador del equipo.

Los ha marcado de todas clases. Uno de cabeza que abrió el camino de la victoria en el terreno del Eibar (0-2). Dos con la derecha, su pierna mala: en El Alcoraz para inaugurar el marcador y el segundo que le hizo al conjunto colchonero.

Y tres con la zurda, convertida en un guante: el que realizó ante el Barcelona en una demostración de pelea, pillería y habilidad; el que hizo ante el Deportivo Alavés con un remate a la primera en agradecimiento a la asistencia de Choco Lozano; y el golazo ante al Atlético con un disparo colocado con el que coló el esférico junto a un poste, lejos del alcance de Oblak.

Negredo batalla sobre el césped, se entiende a las mil maravillas con Lozano y factura goles. Lleva una proyección superior a la decena de tantos si mantiene el ritmo. El doblete frente a los rojiblancos pudo haber sido un ‘hat trick’ porque ya había cogido el balón para lanzar el penalti que Gil Manzano señaló (por mano de Koke dentro del área) y después revocó la decisión.