El escandaloso penalti a favor del Cádiz CF señalado, revisado y anulado

El cadismo vuelve a indignarse con nuevo arbitraje polémico, en esta ocasión en el choque contra el poderoso líder del campeonato. El penalti parecía indiscutible. El Cádiz CF encontraba premio a su desparpajo ante el Atlético de Madrid y justo antes del descanso, con 1-2 en el marcador, el visitante Koke neutralizaba un pase de Alberto Perea con una mano dentro del área que llevó a Jesús Gil Manzano a extender su brazo derecho hacia el punto fatídico.

Por fin llegaba el primer penalti de la temporada a favor del Cádiz CF, que estaba a punto de dejar de ser el único equipo que no había lanzado una pena máxima.

Pero todo cambió en cuestión de segundos. Ignacio Iglesias Villanueva, responsable del VAR, avisaba por el pinganillo al colegiado extremeño, éste acudía al monitor a revisar la acción y acto seguido rectificaba al considerar que no era penalti.

¿Por qué una mano tan clara dentro del área no es penalti? Hay cierto descontrol porque los criterios han ido cambiando. El que ahora se impone es que si la mano del jugador está apoyada en el suelo no hay infracción. Ese el principio general.

Pero al final es una cuestión de interpretación y el colegiado, tras pitar el penalti, dio marcha atrás y pareció explicar que el motivo era que Koke había apoyado el brazo en el césped en un movimiento natural del juego.

La norma dice lo siguiente: "Manos apoyadas sobre el terreno de juego o deslizándose sobre el mismo, en las que el jugador no hace ningún movimiento intencionado o voluntario para interceptar el balón, sino que usa el brazo como herramienta o soporte para mantener el equilibrio, debajo del cuerpo y apoyado en el terreno de juego. En estos casos, el árbitro no deberá sancionar la mano, entendiéndolo como una acción derivada del propio desarrollo del juego y accidental".

Pero la norma dice algo más al respecto: "Si el jugador realiza un movimiento con la finalidad de tocar el balón u ocupar un espacio 'haciéndose más grande' para interceptar el balón, la sanción técnica correspondiente (libre directo o penalti) y disciplinaria, si fuese necesaria, serán adoptadas por el colegiado".

La cuestión es si Koke ocupa un espacio 'haciéndose más grande' para interceptar el esférico. El capitán del Atlético costa una jugada de ataque del Cádiz CF, pero la interpretación del árbitro es la que vale. Y el colegiado valora que no es penalti. La balanza se inclina del lado del grande y el pequeño se lleva un chasco. Uno más.

No es el primer penalti señalado a favor del Cádiz CF que no se llega a lanzar tras revocar el árbitro la decisión inicial. En el duelo contra el Elche, cuando Álex Fernández estaba colocando el balón en el punto fatídico, Del Cerro Grande dio marcha atrás tras revisar la jugada en el monitor.

Y el cadismo no olvida que en el encuentro contra el Granada, Javier Alberola Rojas no fue a revisar el claro penalti cometido sobre Alberto Perea que no señaló en primera instancia y del que después no quiso saber nada.

Por lo que se ve, el VAR sólo revisa las acciones cuando van en contra del Cádiz CF. Eso es lo que está pasando durante la temporada del retorno del equipo amarillo a Primera División.

El penalti pitado y anulado no fue la única polémica del partido contra el Atlético de Madrid. El gol de falta de Luis Suárez estuvo precedido de otra falta sobre Juan Cala no pitada por Gil Manzano. Si la hubiese señalado, el uruguayo no hubiese lanzado el libre directo.

Y el penalti pitado al Cádiz CF por la entrada de Marcos Mauro sobre Lemar, el árbitro interpretó que era falta del defensa. Una vez más se impuso la interpretación. Hubo contacto pero más claro pareció el penalti de Koke, aunque uno sí se tiró y otro no. Cosas que pasan siempre en la misma dirección.