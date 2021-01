El entrenador del Cádiz no tenía precisamente cara de muchos amigos en la rueda de prensa del Ramón de Carranza posterior al partido que había disputado y perdido su equipo contra el Atlético de Madrid. Aunque Álvaro Cervera evitó pronunciarse sobre la polémica arbitral, sin decir nada en realidad lo dijo todo. Y eso, mal que le pese a los rectores del fútbol español, no es sancionable.

Dominio del Atlético sin que el Cádiz perdiera nunca la cara al partido. "El partido no está mal jugado, pero se ha perdido, hemos recibido cuatro goles, siete en dos semanas... Hay mucha diferencia y al final no gana el que mejor juega pero sí el que menos errores comete y nosotros hemos cometido algún error".

Un Cádiz diferente. "No hemos cambiado nosotros sino el equipo de enfrente. Siempre lo intentamos. Hay veces que no podemos, esta vez hemos podido, pero siempre lo intentamos. El equipo siempre ha estado, pero tienes delante seguramente al campeón de Liga, y juegas como él quiere. Hemos hecho cosas bien, pero al final nos han metido cuatro goles. No veo por ninguna parte lo de jugar bien".

El penalti a favor no pitado. "No debo decir lo que pienso. Es la única contestación que puedo dar. En el fútbol de hoy en día los entrenadores no pueden decir lo que piensan. Quizás sea el único lugar del mundo donde las personas no pueden decir lo que piensan".

"Me gustaría que las cosas se debatieran para mejorarlas, pero como no se puede, pues te callas"

Explicación de criterio del árbitro. "Por lo visto hay una norma que cuando un jugador está en el suelo si el balón le da en la mano, no es mano. He visto una imagen y el jugador no está en el suelo, está la mano. Si tiran a puerta, te tiras al suelo y te da en la mano, no es mano. Parece ser que es así. Estoy seguro que en el futuro esa norma la cambiarán".

El equipo ha hecho más cosas. "El partido lo imaginaba así, que íbamos a crear problemas, pero no esperaba que me iban a meter una falta de 30 metros, uno en un córner, otro en un penalti y otro tras un saque de banda. No nos han marcado en jugadas. Por eso es el Atlético de Madrid y está donde está".

Otras acciones polémicas: Falta previa en el 0-1, penalti del 1-3, saque de banda adelantado en el 2-4... "A equipos como nosotros todo eso nos penaliza mucho más. Cualquier cosa nos desestabiliza más. Pero no voy a decir nada porque no puedo y no debo. Me gustaría que se debatiesen las cosas y se mejorasen, pero como no se puede, pues te callas".

En absoluto satisfecho. "Contento no me voy, pero por lo menos hemos hecho lo que pensábamos que íbamos a hacer, y eso dice algo bueno de los jugadores, que han entendido el partido, aunque incluso con eso hemos perdido el partido".

¿Ve al Atlético campeón? "Sí, desde hace mucho tiempo. Es el que más claro lo tiene, el que sale a ganar los partidos".