El Cádiz CF tendría la salvación a tiro con los puntos que le han quitado

El recorrido del Cádiz CF la temporada de su regreso a Primera División está lleno de obstáculos. Más de lo que hubiese podido imaginar. Ser un club modesto le obliga a pagar un peaje de que se libran los grandes, como se comprobó en el duelo contra el Atlético de Madrid.

Como recién ascendido que es, el conjunto amarillo libra una constante pelea por la permanencia. Pero no lucha sólo contra los rivales, como ha quedado de manifiesto a lo largo de lo que va de campeonato.

El Cádiz CF tiene metido entre ceja y ceja el objetivo la salvación, pero no es una tarea fácil no sólo por la dificultad de la misión sino por las decisiones arbitrales le están perjudicando.

El equipo que entrena Álvaro Cervera podría tener muy cerca la permanencia de no haber sufrido injusta decisiones arbitrales, incluidas las del VAR. El Cádiz CF suma 24 puntos, pero podría tener algunos más para disfrutar de un trayecto más placentero.

En la tercera jornada de Liga, en el partido contra el Sevilla disputado en el estadio Carranza, el empate a 1-1 reinaba en el marcador cuando en el minuto 89 el colegiado David Medié Jiménez no señaló una falta cometida sobre Choco Lozano que dio origen al contragolpe que supuso el segundo tanto el cuadro hispalense. De haber pitado la infracción, el encuentro seguramente hubiese finalizado con tablas y no con el definitivo 1-3 (último gol en el minuto 94). Un punto que se fue al limbo.

En la quinta jornada, el Cádiz CF y el Granada encaraban la recta final del encuentro con empate a uno cuando Alberto Perea fue derribado dentro del área por Foulquier. Penalti clamoroso que Javier Alberola Rojas no sólo no señaló sino que además ni siquiera fue a revisar la acción en el monitor situado a pie de campo. No se ha visto nada igual en un terreno de juego y además el VAR quedó en evidencia al no corregir el error. Un escándalo que será recordado mucho tiempo. De haberse señalado el máximo castigo, el Cádiz CF hubiese optado a la victoria y por lo tanto a dos puntos más que le impidieron sumar.

En la undécima jornada, en la visita al campo del Elche, Carlos del Cerro Grande no consideró penalti un despeje de Pere Milla con el brazo dentro del área. La infracción fue clara pero el penalti no fue señalado y el partido acabó con empate a uno que podría haber sido 1-2 con el lanzamiento de la pena máxima. Otros dos puntos.

En la 22ª jornada, en el encuentro contra el Atlético de Madrid, Jesús Gil Manzano revocó la decisión tras señalar penalti una por clara mano de Koke dentro del área. Revisó la jugada en el monitor e interpretó que el capitán rojiblanco tenía apoyado el brazo en el suelo sin intención de tocar el cuero.

Hubo más. En la acción anterior al libre directo que supuso el 0-1, Juan Cala sufrió una falta no pitada por el colegiado. Y antes del cuarto gol, los colchoneros sacaron de banda desde un lugar que no correspondía.

Varios errores arbitrales condicionaron el desenlace del partido. En una situación de normalidad, el Cádiz CF hubiese optado a sumar al menos punto ante el líder.

Entre una cosa y otra, seis puntos, y quizás alguno más, se ha dejado en el camino el conjunto gaditano por los fallos arbitrales. Con esos seis puntos más ahora llevaría 30 ubicado en una cómoda séptima posición y con once de ventaja sobre la zona de descenso.

Con 30 puntos a falta de 17 partidos, el Cádiz CF tendría la permanencia a tiro de piedra. Le bastaría con sumar diez más (de los 51 en liza) para cumplir el objetivo. Pero la realidad es otra y le quedan 16 (cálculo aproximado) para llegar a la meta.