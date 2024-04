Motorada en El Puerto: Machismo, turismo de borrachera e inseguridad ciudadana

El pasado fin de semana se ha hecho presente en El Puerto una nueva ediciónde la Motorada, con motivo del Mundial de Motociclismo de Jerez. El Puertode Santa María se ha preparado, como todos los años, para recibir a moterosturistas con ganas de fiesta y alboroto. Una fiesta mayoritariamente diseñada por ypara la exaltación masculina y sus formas de ocupar la calle, los espacios de ocio, laciudad… En este evento muchos bares de copas ofrecen un calendario deactividades como reclamo con publicidad sexista y exhibiendo a mujeres comomeros objetos que incitan al consumo. Hemos visto cómo proliferaban los cartelessexistas de negocios como 'New Palace' por las carreteras y puntos claves de pasode moteros. Como escenario ya habitual y demasiado naturalizado tenemos elaumento de silbidos, pitidos desde el coche, comentarios sexuales, acercamientosintimidantes, persecuciones, tocamientos sin permiso, etc. En definitiva, aumento deacoso callejero por parte de moteros en manada con ganas de poder dar riendasuelta a una impunidad de comportamientos machistas. Es habitual que durante losdías que dura este evento en nuestra ciudad las mujeres suframos más acosocallejero en el espacio público. Empezábamos el viernes por la tarde con unaagresión machista a una compañera de la Asamblea Feminista Las TresRosas en la que se le propinó un golpe en la cabeza y fue objeto de burlas porparte de un grupo de hombres moteros.

Ni siquiera ha podido denunciar este hecho en la policía porque no pudo registrar lasmatrículas de las motos ni sus caras debido a los cascos que llevaban puestos.Este sólo ha sido uno de los numerosos incidentes que provocan muchos moterosque vienen a hacer turismo de borrachera y pasar por nuestra ciudad de maneracasi impune cometiendo todo tipo de conductas incívicas, irregularidades,infracciones e incluso delitos. La propia Policía Local de El Puerto anunciaba queúnicamente desde las 15.00 horas del jueves y hasta las 7.00 horas del viernes se habían registrado ya alrededor de unas 250 denuncias por distintas infracciones. En esta primera jornada se levantaron también sendas denuncias por conducción temeraria y por la pérdida de vigencia del carné de conducir, se habían producido conducción con altas tasas de alcoholemia y drogas y carreras ilegales provocando inseguridad ciudadana. Todo esto se ha multiplicado exponencialmente a lo largo del fin de semana.

La Motorada está siendo un evento más del turismo de borrachera que se está promocionando desde los responsables políticos que están en el gobierno municipal. Durante varios días El Puerto se pone en venta, se pone en bandeja para que se incumplan normas de tráfico, normas de convivencia, valores de respeto hacia los viandantes y las gentes que habitan en las distintas zonas de la ciudad, descuido por completo de nuestro medio natural dejando que cientos de personas quemen ruedas de forma compulsiva como mero hobbie provocando un estruendo insoportable y una contaminación que no nos podemos permitir respirar. También se incumplen las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad. Es sorprendente cómo las motos invaden con total impunidad espacios en los que no se puede aparcar e incluso estacionan en las aceras sin dejar pasar por ellas. La siguiente foto es solo una muestra de cómo zonas alejadas del centro de la ciudad se encuentran durante estos días.

Barrios tranquilos de la ciudad, alejados de discotecas y las zonas de ocio nocturnoque también están siendo objeto del aumento de los pisos turísticos y todas lasconsecuencias de este turismo de borrachera. Por supuesto, pisos turísticos quehan proliferado para la Motorada. Son numerosísimas las personas que me hancontado que se van este fin de semana de la ciudad o que no salen a penas por losriesgos que conlleva salir a pasear por determinadas zonas o trasladarse en coche por nuestras carreteras. Muchas vecinas y vecinos huyen o se enclaustran en suscasas a esperar que pasen estos días. Esta es la venta de El Puerto que estáhaciendo el equipo de gobierno que encabeza Germán Beardo. Un modelo ciudadde usar y tirar, de consumo para un tipo de turista que ni aporta riqueza, nivalor, ni promociona empleo. Un modelo de ciudad para el turismo de borrachera,los pisos turísticos, el encarecimiento de la vivienda, la expulsión de vecinos/as desus casas, del empleo precario y estacional en la hostelería, etc, etc, etc.

Hace unos días Canarias dio a toda España una lección de dignidad por defender lavida, la habitabilidad y el bien común. ¡Canarias tiene un límite!, decían. O ¡No esodio al turista, es amor a nuestra tierra!. Efectivamente, cuánta razón hay en esasconsignas que representan la desesperación de toda una población. Yo también medigo cada día que El Puerto también tiene un límite.