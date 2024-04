Miedo me da cuando se anuncia una regeneración democrática. España es una democracia plena, como todas las democracias es frágil e imperfecta. Tras la idea de la regeneración pueden esconderse proyectos que vengan a achicar la democracia. Ni Pedro Sánchez es un autócrata ni el sistema político español permitiría retrocesos. Ahora bien, a la hora de hablar de una reforma en la justicia ¿de qué hablamos? Si se habla de renovar el Consejo General del Poder Judicial, completamente de acuerdo, salvo que el PP no quiere por mera conveniencia política, una irresponsabilidad absoluta en un partido de Estado. El PSOE puede promover en el Congreso una reforma de la ley del CGPJ para poder elegir por mayoría simple a sus miembros, asunto que se planteó y que el PSOE descartó. O se pueden aceptar las propuestas formuladas por el presidente de los jueces. Lo difícil será sacar estos cambios con la actual aritmética del Congreso , siempre en manos de Puigdemont. No sé si eso supondría un cambio de la justicia española en el sentido del que habla Pedro Sánchez, iniciativa por otra parte sería mal vista porque se le diría que está encaminada a salvar a su mujer, aunque no sea así.

Sobre los medios de comunicación: comprendo que en este ámbito se cuelen páginas web que no son más que herramientas de agitación y propaganda, la mayoría de derechas, alguna de izquierdas Bajo el disfraz de periodismo hay páginas que no hacen periodismo Ahora bien ¿el estado va a regular esto? ¿Con qué mayoría parlamentaria? Que el sistema permita a algunos descerebrados pagados por la Comunidad de Madrid o por empresarios privados con fines espurios no quiere decir que haya que prohibir nada que no se pueda hacer con las leyes en vigor.Siempre ha habido libelos, no es un invento reciente.