El entrenador del Valencia: "La denuncia de Diakhaby está olvidada"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que toda la polémica que rodeó a la denuncia que hizo Mouctar Diakhaby contra Juan Cala, al que acusó de un insulto racista en el partido que enfrentó al Cádiz CF y al conjunto che, forma parte del pasado.

En el encuentro de la pasada temporada, disputado en Cádiz el 4 de abril, Diakhaby afirmó que Cala le había llamado "negro de mierda" y a continuación el Valencia se retiró del terreno de juego. Tras veinticinco minutos de juego interrumpido, el equipo valenciano volvió al campo y el partido se reanudó con Diakhaby sustituido. El expediente del asunto se cerró meses después sin que el insulto quedara acreditado.

“El jugador está bien. Le hemos dado naturalidad al tema, forma parte del pasado y ni siquiera hemos sacado el asunto. Está olvidado, él lo tiene olvidado y ya está”, señaló.

El entrenador alicantino aseguró, además, que el jugador está en un muy buen momento pese a no participar habitualmente y dijo que podría entrar al equipo titular sin necesidad de una baja de Gabriel Paulista o de Omar Alderete, pese al buen trabajo de ambos.

“No sabemos lo que pasará, él está preparado para jugar y competir. Es uno de los jugadores al que hemos visto una progresión enorme en un periodo muy breve, a nivel físico pero también de actitud y responsabilidad. Siempre está preparado", apuntó.

Bordalás dijo no se pueden "permitir" entrar "mal" al partido como les ha pasado en los últimos encuentros como visitantes. "Hemos de entrar mejor porque, aunque en Pamplona nos llevamos una contundente victoria, empezamos mal, nos marcaron y estuvieron a punto de hacernos el segundo gol. Es algo a mejorar, que hemos analizado y mostrado. Hay que incrementar nuestras prestaciones en ese aspecto", señaló en rueda de prensa.

"Va a ser un partido complicado, ante un rival que de local siempre tiene un magnifico nivel. Viene de empatarle al Barcelona y de hacer un gran partido. Nos va a exigir mucho. Tiene mucha importancia para seguir en la zona alta, pero tenemos que estar a un grandísimo nivel. Tenemos que corregir los errores de los últimos dos partidos fuera de casa y sobre todo hemos de entrar bien al partido", recalcó.

Del Cádiz CF dijo que en los últimos años ha hecho un trabajo "fantástico" y que Álvaro Cervera le ha dado "un sello muy definido" que incluye rigor táctico y también solidaridad.

"Es un equipo siempre complicado, difícil, que tuvo unos resultados extraordinarios la pasada campaña. Es un equipo súper disciplinado, súper ordenado. Juega como equipo, todos trabajan y todos ayudan. Le tenemos todo el respeto del mundo pero vamos con una tremenda ilusión por jugar bien para conseguir un resultado que puede ser la victoria", apuntó.

Preguntado por el hecho de que las dos últimos equipos a los que han visitado hayan recibido multas por insultos del público a su persona dijo que es sólo "una parte de los aficionados" y que no le da "mayor importancia" aunque admitió que no le gusta.

"No es agradable que te insulten, pero hay mas parte de aficionados en nuestra liga que reconoce y respeta el trabajo de Bordalás. No le doy mayor importancia. Yo no soy protagonista, los protagonistas son los jugadores y los técnicos estamos para ayudarles, no creo que el foco deba estar en los entrenadores", afirmó.

El técnico alicantino lamentó no poder contar con Maxi Gómez, ya que ni el comité de Competición ni el de Apelación hayan aceptado los recursos del club para que le fuera anulada la primera tarjeta del choque ante el Athletic.

"Teníamos esperanza de que le quitaran la tarjeta porque la acción es muy clara: el que golpea la pierna de Maxi es el rival, pero ya está, los recursos no han llegado a buen puerto y tenemos que pensar en los que están", dijo el técnico, que admitió que Marcos André "tiene muchas opciones" de sustituirle.

Bordalás habló también de otros dos jugadores. De Uros Racic, tras recordar que ante el Granada lo hizo "francamente bien" afirmó que el parón de las selecciones le vino mal. "Tiene que estar a su mejor nivel físico para estar bien pero trabaja francamente bien y va a tener su oportunidad en cualquier momento", señaló.

En cambio, de Hélder Costa reconoció que aún debe mejorar más. "Todo requiere un periodo, llegó al final del mercado y se está adaptando. Está trabajando bien pero hay cosas que tiene que mejorar, sin balón debe aportar más por la exigencia de la competición, aunque estamos contentos. Es un buen compañero y un buen chico", afirmó.