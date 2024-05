El pulso de una ciudad se refleja en la opinión de los ciudadanos, son los que hacen una radiografía del estado actual de la ciudad. Si los políticos pisaran más la calle, hablaran más con los ciudadanos, pero en directo no a través de las redes sociales, viviría en una realidad política y social más realista de su ciudad. Pero mientras que vivan a expensas de los halagos interesados seguirán por un camino distinto al de sus ciudadanos. Esto lo estamos comprobando cuando los responsables políticos hacen sus declaraciones analizando el estado de la ciudad o segmentada sobre una política concreta. A veces los ciudadanos al escucharlos no sabemos a qué ciudad se refieren, porque sus declaraciones distan mucho de la realidad que comprobamos los que vivimos dentro de ese marco físico donde vivimos..

Sabemos que San Fernando lleva décadas queriendo vivir del turismo, queriendo convertirse en referente, no ya nacional sino referente provincial o de la Bahía, turístico. Varios gobiernos lo han intentado de una forma cambiante, sin continuidad y, lo peor, sin un proyecto tipo claro que tuviese una continuidad que nos llevara a su consolidación.

Nada de esto ha pasado y todavía hay dudas de a donde nos quieren llevar. No sabemos si a una llamada cultural, de verano estacional, o a un proyecto que tenga una continuidad todo el año.

Pero otro elemento que toma el pulso de una ciudad turística son los hoteles. Estos se instalan al calor del negocio, como es lógico, y en San Fernando se llevan años buscando hoteles que se quieran quedar con nosotros. No hay manera de encontrar la estrategia para que alguna empresa hotelera se instale en la ciudad. Probablemente estos empresarios no quieran arriesgar su capital en una ciudad donde la oferta turística no sea lo suficientemente atractiva para sus negocios. Y esta es la realidad, ellos hacen sus estudios y dependiendo del resultado así actúan. Por consiguiente, ¿no sería más acertado replantearnos si la llamada de la ciudad de los eventos es atractiva para atraer visitantes? ¿O es solo una diversión a nivel local? Ya los hosteleros dejaron claro que de esto solo viven los comercios del centro, una realidad que estaba muy clara. ¿Tiene el gobierno municipal un estudio estratégico de cómo sacar rendimiento a las potencialidades de la ciudad, que las tiene? No lo sabemos.

La reunión de estos días con la Mesa del Turismo me parece una mesa poca ambiciosa, ya llega tarde para la fecha en que nos encontramos, parece que están hablando de otra ciudad distinta a la que vemos los ciudadanos y las empresas hoteleras. Es cierto que hemos cambiado, veníamos de la nada y evidentemente se ha hecho mucho, ¿pero con la calidad suficiente para vivir de esto? Esta es la cuestión.