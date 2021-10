Cervera reconoce que "el grupo es más complicado de llevar" esta temporada

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, aseguró el viernes 1 de octubre, en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia, que no tiene problemas con Álex Fernández, Iván Alejo y Jens Jonsson.

Cervera fue preguntado por ellos. "No hay ningún caso con Álex, juega cuando el entrenador lo cree oportuno y cuando no lo considera no juega, pero no hay ningún problema, ayer hablé con él", explicó el técnico sobre el madrileño, a quien excluyó de la convocatoria para el encuentro ante el Rayo Vallecano tres días después de que no jugara frente al Barcelona.

De Iván Alejo expuso que "en pretemporada dijo que quería salir del Cádiz CF, no tenía intención de jugar aquí". El vallisoletano aún no ha debutado este curso.

Y de Jonsson comentó que "juega o no, pero no hay ningún problema". El danés no está teniendo el protagonismo que sí ejerció la pasada temporada.

Ningún jugador de la plantilla "posee la vitola de tener que jugar los 90 minutos todos los partidos", afirmó Cervera. "Otra cosa es cuando los cambias o no juegan unos se lo toman como un reto para volver y otros se puedan enfadar", apostilló.

Apuntó algo más el preparador cadista como reflejo de la dificultad que entraña esta temporada el objetivo de la permanencia. Y dejó claro que no es una cuestión de tres futbolistas. "Estos tres jugadores no tienen nada que ver con que el grupo o la familia sea igual o no que otros años, que no lo es, pero no tienen nada que ver con estos jugadores".

Esta campaña 2021/22 "es diferente porque es otro año en Primera, pasan muchas cosas por al cabeza de los futbolistas y el grupo es más complicado de llevar", reconoció Cervera.