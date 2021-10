Cervera: "O frenamos la sangría de goles o nos vamos a Segunda de cabeza"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha vivido una "semana complicada" tras la derrota ante el Rayo Vallecano. "Lo que se vio en Vallecas no es lo que queremos, todos cometimos demasiados errores, fuimos un equipo totalmente vulnerable, no reconocible. No disparamos a puerta, nos llegaron a a la línea de fondo, algo que está totalmente prohibido desde hace cinco años", expuso el jueves 30 de septiembre en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia".

El técnico tiene claro que "no podemos parecernos al equipo que fuimos fuimos en Vallecas". ¿Qué le pasa al Cádiz CF? "Estamos siendo un equipo de diente y sierra. Hacemos un derroche brutal contra el Barcelona y en Vallecas se ve otra cara. Tenemos que ser capaces de dar una nota media todos los partidos. Los rivales son buenos, estamos en Primera División".

¿Cómo se puede cambiar la situación? El técnico dijo que "desde las ideas, meterlas en la cabeza de los futbolistas y que crean en ellas. Somos el segundo o tercer equipo más goleado y así nos vamos a ir a Segunda de cabeza. Somos capaces de llegar arriba sin ser certeros y cuando nos llegan nos hacen goles".

Más claro no se puede hablar. "Tenemos que frenar la sangría de goles en contra, eso no puede ser porque así no nos vamos a salvar", vaticinó Cervera.

El problema del Cádiz CF está en la defensa. El preparador cadista explicó que "defendemos muy atrás pero antes no era un problema porque teníamos salida rápida. Pero si estamos muy atrás y esperamos que el rival de meta el primero... Queremos defender más adelante y nos pasa lo del otro día".

Es una dificultad que atañe a todos. "Es un problema del entrenador que no consigue, también es problema de concentración, puede ser. El problema es de todos. No podemos defender tan atrás, pero cuando lo hacemos más adelante se nos ven las carencias con los espacios que dejamos".

Fali dio el susto ante el Barcelona, se perdió la cita en Vallecas pero está preparado. "Está perfectamente, puede jugar. Al principio de la semana teníamos dudas, pero está bien", aseguró el técnico.

El Cádiz CF aún no ha salido con el mismo once inicial en siete jornadas. "Es un poco por todo", resumió el míster. "No estamos acostumbrados a una semana con tres partidos, no nos viene bien. Todavía ando buscando el equipo, si jugar con tres por dentro, dos puntas… Habrá cambios cuando crea que deba haberlos. Hay veces que reconozco que no acabo de ver cómo es más fuerte el equipo".

A Carranza llega el Valencia, un adversario mucho más fuerte que la pasada temporada. "Conocemos la filosofía de su entrenador (José Bordalás), si sus jugadores la asumen es un equipo temible, va al frente, gana partidos o los pone complicados. Una filosofía de la que soy partidario, si sus jugadores la han tomado como suya y con lo buenos que son van a dar la guerra todo el año".