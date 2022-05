El caso que nunca se ha dado este curso y acercaría al Cádiz CF a la permanencia

Hay motivos para creer en la permanencia del Cádiz CF. El balón dictará sentencia en los tres campos donde la salvación estará en juego el próximo domingo 22 de mayo, pero antes hay razones para pensar en que es factible que el equipo amarillo consiga el objetivo.

A estas alturas no hay cadista que no sepa cuáles son las cuentas. Se trata de ganar en el terreno del Deportivo Alavés y esperar a que no lo haga el Mallorca en Pamplona frente al Osasuna o el Granada en su feudo ante el Espanyol.

Pese a que no depende de sí mismo, en casi de las mitad de las 27 combinaciones posibles de resultados el conjunto amarillo logra la salvación. Si vence en la capital alavesa, las opciones son aún mayores.

La plantilla entrenada por Sergio González confía en poder sacar adelante el encuentro en Vitoria y que además se dé otro marcador favorable a sus intereses en otro estadio para redondear el objetivo.

Los datos sirven para poner en contexto cualquier situación. Si en la 38ª jornada se mantiene un hecho que se ha repetido durante toda la temporada 2021/22, el Cádiz CF podría disponer de la oportunidad, la última, de quedarse en la élite del balompié español.

¿Cuál es ese hecho que puede provocar un giro en el capítulo definitivo del campeonato? Son sólo cifras pero están ahí.

Y es que el Cádiz CF, el Mallorca y el Granada nunca han vencido los tres a la vez en una misma jornada. No deja de ser un dato curioso que si se da una vez más beneficiará a dos y perjudicará a uno.

Cada vez que ha ganado uno de los tres, los otros dos no lo han conseguido, aunque hay excepciones que han llevado a la coincidencia de victorias pero sólo de un par de conjuntos. El Granada y el Mallorca han celebrado el triunfo en una misma jornada en un par de ocasiones: en la 8ª y en la 16ª. El Cádiz CF y el cuadro nazarí han coincidido en la victoria en los capítulos 29º y 35º. Amarillos y bermellones nunca han ganado en un mismo episodio liguero.

¿Conseguirán los tres puntos el Cádiz CF, el Mallorca y el Granada a la vez? Sería la primera vez que se diese ese caso en toda la temporada. No parece probable. Si se mantiene la secuencia de las 37 jornadas anteriores, lo normal es que al menos uno de los tres implicados en la batalla final por evitar el descenso no gane su partido.

Si el Cádiz CF hace los deberes en Mendizorroza, tendrá la permanencia a tiro si falla uno de los otros dos rivales que están en la pelea.