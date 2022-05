La esperanza del Cádiz CF: el Mallorca sólo ha sumado punto a domicilio en 2022

La semana se hace larga hasta que el próximo domingo 22 de mayo ruede el balón en los tres campos en los que se decidirá qué equipo acompaña al Deportivo Alavés y al Levante a Segunda División. El Cádiz CF se juega la supervivencia en la máxima categoría en un capítulo final decisivo.

De los tres conjuntos que aún deben luchar por eludir el descenso a la categoría de plata, el Cádiz CF es el que peor lo tiene porque llega a la última jornada Liga en la 18ª posición, aunque empatado a 36 puntos con el Mallorca (17º) y a sólo uno del Granada, 16º con 37. Todo está muy apretado y nada se puede destacar. Todas las opciones está abiertas.

El cuadro gaditano no depende de sí mismo pero tiene posibilidades de abrazar la salvación si hace los deberes en el campo del Alavés y el Mallorca y/o el Granada no ganan sus partidos. Los bermellones comparecen en el terreno del Osasuna y los nazaríes son anfitriones frente al Espanyol. Navarros y periquitos se juegan la posición final en la clasificación. Cuanto más alto queden, más dinero recibirán de una parte de los derechos de televisión.

La esperanza del cadismo es que falle alguno de los rivales directos y que los amarillos cumplan su misión en Mendizorroza. Es requisito indispensable vencer en la capital alavesa. Podría bastar un empate si el Mallorca pierde o si el Granada no suma sin que empate el equipo balear.

De los dos rivales directos de los gaditanos, el que a priori lo tiene más complicado es el Mallorca porque le toca viajar y nunca es fácil ganar a domicilio. El recorrido del cuadro balear invita a pensar en la posibilidad de que no consiga los tres puntos en el duelo que se dirime en El Sadar.

El conjunto insular está obligado a ganar para depender de sí mismo. No lo tiene nada fácil a tenor de sus números como visitante. De hecho, en la segunda vuelta no sólo no ha vencido a domicilio sino que ha sumado un único punto lejos de su feudo.

Cualquier resultado del Mallorca como visitante en la segunda vuelta que repita en Pamplona favorecerá los intereses del Cádiz CF.

El cuadro bermellón perdió en los campos del Levante (2-0), Villarreal (3-0), Betis (2-1), Celta de Vigo (4-3), Espanyol (1-0), Getafe (1-0), Elche (3-0) y Barcelona (2-1). Ocho derrotas y un empate (0-0) en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla en su salida más reciente.

El Mallorca no conoce el triunfo a domicilio en 2022, con un solo punto sumado en nueve encuentros. Si el Osasuna se lo toma en serio, en principio parece difícil que los palmesanos se puedan ir de Navarra con los tres puntos en el bolsillo.

En el global de la temporada, el Mallorca es el tercer peor visitante, con nueve puntos de los 54 disputados en 18 partidos. Ha ganado sólo dos encuentros como foráneo, en Vitoria (0-1) en la segunda jornada de Liga y en el Wanda ante el Atlético de Madrid (1-2) en la 16ª con un gol en el tiempo de prolongación. Los empates con el Valencia (2-2) y el Cádiz CF (1-1) completan su cosecha fuera de casa, que presenta un saldo de dos triunfos, tres igualadas y nada menos que 13 derrotas. Es decir, 16 partidos sin victoria.

Las cifras de los bermellones invitan al optimismo en el Cádiz CF, aunque el conjunto amarillo no se puede permitir el lujo de fallar frente al Alavés. Toca ganar y esperar.