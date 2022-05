Los capitanes del Cádiz CF creen en la salvación: "Estamos vivos, se puede"

El Cádiz CF queda a expensas de lo que hagan sus rivales directos en la última jornada de Liga, a la que llega ubicado en zona de descenso pero con opciones de evitar la caída a la categoría de plata. Tiene que hacer los deberes en el campo del Alavés y esperar que no gane el Mallorca en Pamplona o el Granada en su feudo ante el Espanyol.

Pese al palo que supone residir en descenso y depender de los demás, la plantilla del Cádiz CF está dispuesta a luchar hasta el último momento. En situaciones de apuro como la actual, es cuando los capitanes ejercen su liderazgo para tirar del carro.

La plantilla cadista cree que es posible conseguir la permanencia. Los futbolistas confían en su trabajo y ven viable que falle algunos de sus contrincantes.

¿Por qué no? Es la pregunta que se hizo José Mari poco después de la finalización de la 37ª jornada. Desde su instagram, el capitán lanzó un mensaje de orgullo y esperanza, con alabanzas a sus compañeros y a la afición por su inestimable apoyo.

Así se pronunció el roteño: "Sobran razones para defenderte, a mí me sobran también para creer. Nos vamos jodidos porque creo que el equipo mereció más, se dejó el alma y no tuvo el premio que queríamos. Me siento orgulloso de todos mis compañeros, orgulloso de tener la afición que tenemos. Vamos a Vitoria, estamos vivos y creemos que se puede. ¿Por qué no?

Álex Fernández portó el brazalete de capitán en el partido contra el Real Madrid ante la suplencia de José Mari. El 8 del conjunto amarillo mostró su agradecimiento a la afición por todo su aliento anunció batalla hasta el final.

Desde su cuenta de twitter, Álex Fernández dijo que "solo podemos decir gracias por todo lo que nos habéis dado, nos dejaremos la vida en el último partido. Este no es un club cualquiera, y hoy ha quedado claro" (en alusión al duelo ante el cuadro merengue.

Solo podemos decir GRACIAS, por todo lo que nos habéis dado hoy, nos dejaremos la vida en el último partido. Este no es un club cualquiera, y hoy ha quedado claro.💛💙 @Cadiz_CF pic.twitter.com/VXKPinGqhf — Álex Fernández (@AlexFdez8) May 15, 2022

El equipo amarillo se mentaliza desde el comienzo de la semana para afrontar la última cita de la temporada convencida de que, pese a las dificultades. aún es posible conseguir el objetivo.