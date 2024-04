Susana y Jose: 30 años de moda urbana en Cádiz

Quién iba a decirles a Jose Otero y Susana Fuentes que llegarían tan lejos en el tiempo con ese humilde proyecto de tienda de moda casual y urbana llamada Rad World, que abrieron en septiembre de 1994 en la calle San Pedro. Ahora, bajo el nombre de Absoluters Street Wear, van a cumplir 30 años, ya en la calle Rosario -con paso previo por la esquina de San Pedro y Valverde-, que, como dice Otero, son tres décadas ”de orgullo y de agradecimiento a la clientela: nuestros absoluters. Son clientes especiales, como una familia para nosotros. Vuelven y vuelven y son ya tres generaciones comprando aquí”.

Abrieron entonces después de estar vendiendo a domicilio ropa para jóvenes que no existía en Cádiz, sobre marcas internacionales. Y esa sigue siendo la premisa de este negocio. “Ofrecemos 25 marcas punteras del panorama mundial y continuamos acercando a los gaditanos género exclusivo”, apunta Otero. “Fuimos pioneros en Cádiz vendiendo moda street wear. Ya somos más antiguos que los proveedores. Y fuimos los primeros en Andalucía en esta forma de venta”, añade Susana.

“Somos dos personas que hemos tenido una oportunidad y la hemos aprovechado. Y a base de constancia y trabajo hemos cumplido 30 años. Y arriesgando mucho, eh”, advierte Jose Otero. Son conscientes de tener muchos ‘enemigos’ como la venta por internet de gigantes del comercio online y las grandes superficies, lo que refuerza la satisfacción de ambos de mantener abierto un comercio en el centro de Cádiz. Susana Fuentes. “La venta personalizada no te la pueden dar internet ni las grandes cadenas. Somos una tienda propia y sabemos qué quiere la gente. Sabemos reinventarnos y estamos siempre dándole vueltas a la cabeza”, defiende Susana.

Absoluters ha realizado significativos cambios desde la pandemia. “Al volver del Covid teníamos un gran excedente de mercancía, cajas por todos lados, y con el verano encima. Decidimos entonces coger el local de al lado y convertirlo en outlet, que están teniendo mucha aceptación, sobre todo entre las tripulaciones de los cruceros. Compartimos el local con la moda de niños, tenemos este, el principal, y enfrente otro con moda más urbana y joven”, expone Susana.

Esta empresaria señala que “el último año se ha recuperado un poco la venta, que tras la pandemia fue todo muy duro. Hemos notado que ha crecido la venta directa por las malas experiencias de las compras online. Los clientes no tienen problemas con nosotros y tienen la tranquilidad de poder cambiar sus artículos”.El boom de los cruceros es bienvenido en Absoluters, pues como dice Jose Otero “todo suma aunque estemos en segunda o tercera línea. Hay algunos que traen a pasajeros con más poder adquisitivo que otros. Yo hoy -por el viernes-, me quedo a comer aquí y no cerramos a mediodía porque viene un barco. Los extranjeros valoran la amplia oferta que tenemos”.

En septiembre se cumplirán los 30 años de este negocio. “Lo estamos celebrando todo el año y haremos eventos y fiestas, además de colaboraciones de intercambios con otros comercios”, dice Otero. Bajo la denominación de Absoluters and friends han creado una iniciativa de momento junto a Malevo peluquería, tatuajes La mar de tinta y restaurante El Almanaque. Habrá más incorporaciones y se ha diseñado un nuevo logotipo como imagen de la tienda para la efeméride de las tres décadas.