Inglaterra se enamora del Cádiz

La productora Copa 90, que tiene una larga trayectoria en la realización de documentales futbolísticos, estrenó en la tarde de ayer el dedicado al Cádiz CF. Titulado 'Anyone Against Cádiz Is Against Humanity. This is Cádiz (Quien está contra el Cádiz está contra la humanidad. Esto es Cádiz)', cuenta en poco más de 20 minutos la idiosincrasia del cadismo, del gaditano, y esa comunión entre ciudad y equipo que no debe perderse, más allá de que puedan venir mal dadas.

En el documental de Copa 90 se toman imágenes en directo del dramático partido ante el Celta que, finalmente, tal y como se temía, puede resultar clave. Aquel gol de Darwin Machis supone mantener un poco más la esperanza, a falta de tres jornadas por disputarse.

Con entrevistas al fotógrafo Joaquín Hernández 'Kiki', autor de un libro que recoge la historia cadista; o a Pedro M. Espinosa, redactor jefe de Diario de Cádiz y autor del libro 'Eso no estaba en mi libro del Cádiz', el documental va dialogando con aficionados no sólo en el exterior del estadio o en las gradas sino incluso en las calles de la ciudad, recogiendo hasta el Concurso del Falla de 2024.

Un bonito homenaje a un Cádiz que, por su manera de entender este juego, despierta mucha curiosidad en el Reino Unido.