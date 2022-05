Hazard se disculpa con Akapo por su dura entrada

Una de las imágenes que dejó el partido entre el Cádiz CF y el Real Madrid fue la durísima entrada de Eden Hazard sobre Carlos Akapo. El colegiado Antonio Mateu Lahoz no expulsó al autor del fuerte pisotón ( le mostró catrulina amarilla) y el que se tuvo que ir al vestuario fue el lateral del equipo gaditano.

Akapo sufre una fractura en un pie fruto de esa fuerte entrada y estará dos meses de baja. La imagen del pie dañado lo resume todo. El defensa se pierde el trascendental encuentro ante el Deportivo Alavés del próximo domingo 22 de mayo y mientras muestra su apoyo a sus compañeros se centra en su recuperación para poder empezar la próxima temporada a falta de saber en qué equipo.

Hazard es un futbolista habilidoso que no lo está pasando bien en los últimos tiempos, golpeado por problemas físicos que le han impedido tener protagonismo en el cuadro merengue. Reapareció ante los amarillos después de tres meses de ausencia. No se caracteriza por ser agresivo aunque el pasado domingo no midió bien en la pugna con el jugador del Cádiz CF.

El belga sabe de sobra lo que supone el sufrimiento causado por una lesión. De hecho, ha sufrido alguna por entradas duras. El futbolista del Real Madrid se puso en la piel de Akapo y le envió un mensaje de audio para pedirle disculpas, informó 'El Partidazo de Cope'.