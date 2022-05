La última jornada de la pasada temporada, una referencia para el Cádiz CF

¿Puede el Cádiz CF conseguir la permanencia en Primera División? Sí, es posible. Hay vida y por tanto esperanza. En el vestuario están convencidos de que si se imponen al Deportivo Alavés en Mendizorroza el próximo domingo 22 de mayo, la continuidad en la élite será un hecho.

Con un triunfo en Vitoria (podría valer hasta un empate), basta con que no gane el Mallorca o el Granada para que los amarillos celebren la permanencia.

El equipo que llega a la última jornada ubicado en zona de descenso es el que peor lo tiene porque no depende de sí mismo, pero la historia reciente demuestra se puede producir un giro en el capítulo final.

La 38ª jornada de la pasada temporada 2020/21 es el ejemplo más cercano en el tiempo. En aquella ocasión, el Elche se presentó a la última cita del calendario ubicado en zona de descenso, en la 18º posición con 33 puntos. El Huesca ocupaba la 17ª también con 33 (por encima al tener ganado el 'goal average').

El cuadro franijiverde necesitaba ganar y que no lo hiciese el conjunto aragonés. Y eso fue lo que sucedió. El Elche venció (2-0) al Athletic de Bilbao y el Huesca no pasó del empate a cero en casa ante un Valencia que no se jugaba nada.

El que dependía de otro abrazó la permanencia y el que dependía de sí mismo perdió la categoría. Es la prueba de que nada es imposible por muy difícil que parezca.

Hay otro ejemplo, en este caso de la campaña 2019/20, que refleja la necesidad de hacer los deberes. Hace un par de cursos, el Leganés llegó a la última jornada colocado en zona de descenso, en la 18ª plaza con 35 puntos, uno menos que el Celta de Vigo, 17º con 36.

El equipo gallego no pasó de la equis (0-0) en el terreno del Espanyol (no se jugaba nada) y una victoria del Leganés le hubiese dado la salvación. Pero el cuadro blanquiazul no pudo doblegar al Real Madrid (tampoco se jugaba nada) y con el empate a dos perdió la oportunidad de escalar un puesto con el que se hubiese quedado en la máxima categoría.

Demostrado está que la situación puede cambiar hasta el último momento. En el Cádiz CF están centrados en cumplir su parte del trabajo en Vitoria, que no será fácil, y esperar que se dé un resultado positivo en algunos de los otros campos en los que también se juega la continuidad en Primera División.