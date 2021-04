El instructor del expediente a Cala propone el archivo del 'caso Diakhaby'

El instructor del expediente sancionador abierto al futbolista del Cádiz CF Juan Cala comunicó este viernes 30 de abril al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su propuesta de sobreseimiento del mismo.

En un informe de ocho páginas realizado por Juan Antonio Landaberea Unzueta, el instructor concluye que el supuesto insulto racista de Juan Cala a Mouctar Dyakhaby "no ha quedado acreditado", y "para desvirtuar la presunción de inocencia resulta precisa la certeza de los hechos obtenida de la libre apreciación de las pruebas, certeza que en este caso es inexistente", afirma tajante.

De esta manera, se rechazan tanto las pruebas documentales como testificales aportadas por el Valencia Club de Fútbol.

En el informe se recoge como "ninguno de los numerosos archivos audiovisuales obrantes sirven para discernir un presunto insulto racista", al igual que los informes aportados por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP concluyen "en los mismos términos de negación de la prueba del insulto".

Incluso se hace referencia a un segundo informe de la empresa Apherton Grupo Investigación que revela que "el análisis comportamental del jugador expedientado no mira ni se refiere directamente al jugador número 12 del Valencia, no apreciándose direccionalidad en lo mencionado hacia dicho jugador". Además, sobre las pruebas presentadas por el Valencia Club de Fútbol se concluye que "no existen ningún testimonio directo ni indirecto del posible insulto", al igual que "todas las pruebas periciales practicadas concluyen unánimemente" que no existió.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Disciplinario de la RFEF, se ha dado un plazo de diez días hábiles para la formulación de alegaciones.

El informe del instructor es un paso más para que el caso se acabe quedando en nada. LaLiga lo dio por cerrado después de analizar todas las imágenes y audios de la secuencia en la que Diakhaby denunció haber sufrido un insulto racista por parte de Cala.

LaLiga no encontró ese insultó por ningún lado e incluso encargó a una empresa especialista la lectura de labios del defensa del Cádiz CF. Tampoco se demostró que hubiese insulto. Desde la disputa del partido hace casi un mes (el pasado 4 de abril), no ha aparecido una sola prueba contra Cala.

Tras la propuesta del instructor, la lógica apunta a que el Comité de Competición acabará dando carpetazo a un asunto del que Cala saldrá completamente inocente, como lo ha sido desde el principio pese a que fue acusado desde diversos lugares de algo que no se ha demostrado por más que se ha investigado de arriba abajo.