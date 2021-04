Cádiz CF: Las dos caras del rival del domingo

El Cádiz CF se presentará el domingo en el estadio de Los Cármenes sabiendo que tendrá enfrente al equipo, el Granada, que ha sido capaz de frenar en seco al FC Barcelona, al mejor conjunto azulgrana de la temporada. Un 1-2 en el Camp Nou que aleja a los de Koeman del título de Liga y da aire al Granada para soñar con Europa, por lo que irá a tope a por los puntos contra los amarillos.

El de este jueves era el día del Barça: la opción de ponerse líder, de dar la vuelta a la Liga y depender de sí mismo. Pero fue todo lo contrario. El Granada dijo que no y a medida que avanzaba el choque esa negativa la plasmó con criterio sobre el césped. El Barça, como le ha sucedido otras veces, no mató el encuentro y lo acabó pagando de forma importante. Tembló el Barcelona cuando mejor lo tenía. Iba ganando con el tanto de Messi y tenía el partido controlado, pero el empate en una acción a la contra de Machís, ex del Cádiz CF, le hizo demasiado daño. Le entraron los nervios se aceleró, se despistó y se descontroló -incluida la expulsión de Koeman- y Jorge Molina confirmó la sorpresa.

Ni líder ni segundo. Era el día del Barça, de ponerse primero, pero con los mismos partidos jugados ya está tercero. Un tropezón que nadie esperaba en el Camp Nou. El próximo adversario cadista mostró sus credenciales a Europa y lanzó una seria advertencia a los amarillos a pesar del cansancio por disputar tres encuentros en una semana.

El Cádiz CF, por lo tanto rendirá visita al equipo que ha dado la sorpresa entre semana y al más goleado de Primera. Con el de este jueves, el cuadro de Diego Martínez ha recibido 54 tantos; nueve más que el colista Eibar, cuatro más que el penúltimo clasificado Huesca, once más que el cuarto por la cola, el Valladolid, y cinco más que el conjunto de Cervera. Las dos caras de un buen equipo.