Cervera recuerda a Aketxe para reconocer una carencia del Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el viernes 30 de abril por los futbolistas de su plantilla encargados de las acciones a balón parado. La cuestión salió a colación después de que Iza Carcelén lanzara los saques de esquina en el reciente encuentro contra el Real Valladolid.

El lateral derecho sacó el córner que acabó con el remate de Juan Cala al fondo de la portería y ese gol le valió al Cádiz CF para obtener un empate muy valioso ante un rival directo en la pelea por la permanencia en Primera División.

Las jugadas a balón parado son importantes porque dan la oportunidad de hacer gol incluso en partidos en los que el equipo no cuaja una buena actuación. En Valladolid, el conjunto amarillo tradujo en gol su única acción con remate a puerta y con el punto que sumó dio un paso más hacia una salvación que tiene muy cerca en las cinco jornadas que restan para la clausura del campeonato.

Cervera no ocultó una carencia que tiene su equipo. "No tenemos un especialista a balón parado como Aketxe", expuso el técnico. La mención al futbolista vasco no fue gratuita. Si dijo su nombre fue por algo.

El problema no es sólo de esta temporada. Desde que Aketxe dejó de pertenecer al Cádiz CF, "no tenemos un especialista", precisó el entrenador. El ex del Athletic de Bilbao militó en el conjunto gaditano la segunda mitad de la campaña 2016/17 y la 2018/19 completa.

"Desde que él no está no tenemos uno. Hay jugadores que lo pueden hacer aunque no son especialistas", explicó Cervera sobre los componentes de la actual plantilla.

Y entre esos futbolistas está Iza Carcelén. El portuense "le pega bien al balón, el otro día (ante el Valladolid) tiró bien una falta y bien los saques de esquina que lanzó", aseguró el técnico. "Al no tener un especialista, puede salir bien o mal", añadió Cervera.

Al referirse sobre el lanzador de faltas y saques de esquina, Cervera desveló que el club lleva tiempo buscando un especialista en la materia que aún no ha encontrado. No es fácil la tarea.

"Llevamos tiempo buscando, desde que no está Aketxe nunca hemos tenido un especialista" en acciones a balón parado, según explicó el inquilino del banquillo.

Cervera puntualizó algo sobre la cuestión para ir más allá de poner el balón en marcha: "No queremos alguien que sólo saque faltas, lo buscamos pero también queremos que haga algo más". Es decir, que tenga la especialidad del balón parado y además se adapte a la filosofía del equipo.