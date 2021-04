Cervera: "La cabeza es lo más importante"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ve el encuentro frente al Granada (34ª jornada) que se disputa en el estadio Nuevo Los Cármenes el domingo 3 de mayo como una oportunidad de confirmar el cumplimiento del objetivo de la permanencia en Primera División.

El técnico declaró el viernes 30 de abril que el Cádiz CF afronta el andaluz "con ganas, es el primer partido en el que virtualmente podemos salvarnos. El Granada tiene la opción de mirar arriba y nosotros ganando nos salvamos. Ese es el mensaje, ganar cuanto antes un partido para salvarnos, es nuestra obligación".

El Cádiz CF tiene muy cerca la salvación, pero le queda dar un paso más mientras sus perseguidores en la clasificación no terminan de darle caza. "Pasan las jornadas y nos recortan poco. Seguimos teniendo los mismos equipos por detrás", analizó Cervera.

"La situación es buena para nosotros, pero en el fútbol pasan cosas y tenemos que conseguirlo por nuestros méritos", expuso el entrenador mientras explicó su idea en el último tramo del campeonato. "Queremos acabar bien la temporada, no como otros años que lo emborronamos al final. Queremos llegar fuertes hasta el final".

El Granada dio la sorpresa el jueves con su victoria (1-2) ante el Barcelona en el Camp Nou. Le puede pesar el desgaste físico aunque también tendrá la autoestima en su pico más elevado.

Sobre el cuadro nazarí, indicó Cervera que "con muchas bajas ganaron en Barcelona y tiene la posibilidad de engancharse arriba (en la lucha por un puesto europeo). Moralmente está reforzado, pero algo más cansado. Tres partidos en una semana al final de temporada se nota más. Pero para ellos es positivo tras haber ganado".

El Granada es un equipo "parecido al nuestro", señaló el preparador cadista. "Utiliza la pelota donde tiene que hacerlo y donde consigue llevarla tiene buenos jugadores como Machís, Soldado, Molina… En la media tiene jugadores fuertes tipo Getafe, jugadores de ida y vuelta. Es un equipo muy correcto para andar en Primera y cada año pone mejores jugadores".

Aunque el Granada es un equipo parecido al Cádiz CF según Cervera, el entrenador del conjunto amarillo no ve al cuadro nazarí un espejo en el que mirarse. "No es el equipo en el que me fijo, suele jugar con tres medios y un delantero, me fijo en otros que son más parecidos. Pero sí somos parecidos en la base de juego, en lo de no complicarse atrás, en lo de tener gente fuerte en el centro el campo… Pero otros son más parecido al nuestro".

El técnico no ocultó el deseo de certificar cuando antes la salvación. "Van pasando partidos y seguimos en una buena posición, estamos tranquilos pero con esa angustia de qué puede pasar. Seguimos mirando otros partidos, todavía un poco de agobio".

El responsable del vestuario reconoció que el aspecto mental es fundamental, incluso más importante que el físico. A estas alturas del curso "físicamente no vamos a mejor ni nosotros ni nadie. En la recta final mantenemos a los jugadores bien y lo que queremos es que lleguen al final".

"La cabeza sí es que es importante, es lo más importante", dijo con rotundidad Cervera antes de abundar en la idea. "Es lo más importante desde el principio, el que no tiene la cabeza ordenada no puede jugar, no es que sea peor, ha nacido así. Hay que tener cabeza fría, rodearse de buena gente, la cabeza es muy importante. Ganamos en Getafe porque salimos con la cabeza muy ordenada tras lo que pasó con el Valencia".

El entrenador recordó que restan cinco partidos y "tenemos un calendario complicado ante equipos que se están jugando mucho. Tenemos lagunas contra equipos buenos y se nos va la cabeza cuando creemos que las cosas se ponen cuesta arriba. Tengo la suerte de que en el vestuario hay cuatro o cinco bichos que no dejan que nos salgamos de donde estamos", finalizó Cervera.