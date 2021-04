Choco Lozano, otro abonado a quedarse en el Cádiz CF

Nueva atención telemática a la prensa al acabar el entrenamiento del Cádiz CF este jueves. El elegido en esta ocasión ha sido Choco Lozano, protagonista de nuevo en el once después de un proceso de lesión que le ha mantenido lejos de los planes de Álvaro Cervera.

De lo vivido en estas fechas difíciles ha realizado el siguiente balance: "Hubo un par de circunstancias complicadas por culpa de la lesión, pero voy cogiendo confianza y en este último partido me tocó jugar. En el primer tiempo el equipo no estuvo en su mejor partido, pero en el segundo tiempo hubo mejores sensaciones. Yo trato de aportar lo que puedo".

Ahora le aguarda un Granada que hoy recupera el encuentro pendiente contra el Barcelona, lo que puede pasar factura a los de Diego Martínez. "Una ventaja puede ser porque es un partido en el que se les va a exigir a ellos muchos. Nosotros vamos a estar más descansados, pero son un gran equipo que tiene arriba gente que marca la diferencia y atrás son sólidos. Vamos a buscar cerrar esa permanencia que tanto deseamos. Trataremos de hacer un partido serio y saber competir para sumar los tres puntos".

Ha explicado el delantero del Cádiz CF que hay calma en la plantilla a la espera de ese empujón final que ate la permanencia. "Todos estamos deseando llegar a ese partido que ganemos y cerremos todo. Lo tenemos cerca pero hay que terminar de hacer la faena, como se dice aquí en España. No estamos en el punto de ansiedad pero sí deseamos cerrar el objetivo. Ha sido una semana alegre en el trabajo y se nota que estamos todos con muchas ganas".

No mira a nivel personal un logro concreto una vez que la salvación sea una realidad. "Mantenernos en Primera y que el año que viene podamos disfrutar todos con la afición. Mi objetivo es colectivo para cerrar la permanencia y el año que viene disfrutar otra vez en primera pero ya con público". No obstante, esa idea no resta para que el jugador del Cádiz CF desee regresar a su mejor nivel. "Estoy con esas ganas, toca esperar y trabajar bien. Veo que el equipo funciona bien y da tranquilidad ver que quien juegue lo hace de buena manera. Ha sido una temporada con lesiones y el covid que me han cortado buenas rachas. Ahora vienen partidos para seguir creciendo".

Choco Lozano resta importancia al dato de que el Granada sea el más goleado de la máxima categoría. "Puede ser una buena oportunidad, pero el hecho de que tenga esa estadística no quiere decir que todos los partidos sean iguales. Debemos mantener nuestra línea ante un equipo que defiende arriba y que deja espacios. Cada partido es una oportunidad".

"En lo personal ha podido ser más positivo, pero cuando estaba en el mejor momento me vino lo del covid"

Ha retomado su papel más individual para analizar cómo ha sido la campaña. "Siento que en lo personal ha podido ser mejor, mucho mejor y más positivo. Cuando estaba en el mejor momento me vino lo del covid, que me dejó muchos días en Guatemala, y luego la lesión. Pudo ser mejor. Quedan cinco partidos y puede mejorar pero me quedo con lo colectivo por lo que está consiguiendo el equipo".

A finales del año pasado, a las puertas del mercado de fichajes de invierno, se habló de la posibilidad de un traspaso. "A mí no me llegó una oferta formal, no sé si al club. Pero de momento estoy contento aquí en el Cádiz CF. En el futuro ya se verá. Estoy participando y de momento estoy contento". Todo ello con un dura competencia en la delantera del equipo amarillo. "La gente que ha ido saliendo en ataque lo ha hecho bien y eso es importante para mantener ese nivel. Es clave que todos compitamos y busquemos esa titularidad porque es beneficio para el equipo. Aquí uno no se puede relajar".

Para acabar, ha recalcado su deseo de estar en el proyecto del Cádiz CF la próxima temporada. "Creo que pude haber dado más pero pasó lo que pasó. Estoy contento aquí y tenía ganas de jugar otra vez en Primera para tener esas sensaciones. No me planteo salir del Cádiz, tengo dos años más de contrato".