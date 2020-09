Posible once del Cádiz CF ante el Osasuna

Llega la hora de la verdad. El momento más esperado por la galaxia cadista en los últimos 15 años. Desde entonces hasta ahora, durante el interminable periodo de ominosa presencia en Segunda B (incluso bordeó la desaparición), pareció que el Cádiz CF nunca iba a poder regresar a Primera División. Pero nada es imposible en el universo amarillo.

La vida da muchas vueltas y, después de tanto sufrimiento, es el momento de disfrutar de una Liga de las estrellas a la que retorna el conjunto gaditano con el firme propósito de quedarse. Es su 13ª temporada en la cima.

El objetivo no puede ser otro que la permanencia y el primer paso es el partido de la jornada inaugural contra el Osasuna, uno de los teóricos rivales directos en esa constante batalla entre los modestos. La salvación empieza por esos tres puntos.

El Cádiz CF vive su reestreno en la élite nada más cumplir su 110 años y justo tres lustros después de su última victoria en Primera, la que logró sobre el Racing de Santander el 11 de septiembre de 2005. Tan atrás queda que hoy pretende saborear de nuevo el triunfo en las alturas para que la referencia sea más el presente que el pasado.

El pistoletazo de salida se produce dos meses después del ascenso. Poco han cambiado las cosas desde el feliz impulso del 12 de julio. Los amarillos continúan con el mismo bloque de la división de plata a la espera de las novedades que pueda deparar un mercado de fichajes de momento muy rígido que no echa la baraja hasta el próximo 5 de octubre.

Sólo tres caras nuevas presenta una plantilla todavía en fase de reconstrucción: Álvaro Negredo, Jens Jonsson y Jeremías Ledesma. El portero aún no está disponible, ni tampoco Jon Ander Garrido (apura la recuperación de una larga lesión) y el sancionado Alberto Perea.

En ese escenario, la primera alineación de la temporada será muy similar a la de hace sólo varias semanas, y en ella varios debutantes en Primera. tampoco cambiará el estilo de un equipo que apostará por la intensidad física como método para buscar el éxito. No recibir gol es la prioridad como punto de partida para explorar las opciones de triunfo. 'La lucha no se negocia' es el lema que resiste el paso del tiempo.

Son 23 los jugadores convocados para la cita inicial en la máxima división y hasta poco antes del comienzo del encuentro no se conocerá el primer once de la temporada.

El Cádiz CF encara el debut liguero en un contexto tan raro como el de la recta final de la campaña anterior. El coronavirus sigue muy presente e impide que el fútbol se desenvuelva con normalidad. No habrá público en los partidos y por tanto el estadio Carranza estará desangelado, sin los cánticos de una afición loca de alegría porque su equipo está en Primera pero triste porque no sabe cuándo podrá animar desde la grada.

El conjunto amarillo juega con la desventaja de no contar con el inestimable aliento de su gente y además sale competir tras una pretemporada incómoda, marcada por la irrupción del Covid-19 en la plantilla que ha afectado a dos futbolistas y al entrenador, Álvaro Cervera. Será su segundo, Roberto Perera, quien dirija a su equipo desde el banquillo.

Las dos victorias, el empate y la derrota cosechados en los amistosos de pretemporada no son una referencia válida porque no dejan de ser meros ensayos. Lo que cuenta es partir de las nueve de la noche. No cabe mayor motivación que jugar en Primera. Ahora toca demostrar que este Cádiz CF acredita recursos para ser uno más en una de las mejores ligas del mundo.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Cifuentes o David Gil, Iza Carcelén, Marcos Mauro, Cala o Fali, Espino, José Mari, Jonsson, Bodiger, Salvi, Pombo o Lozano y Negredo.

Osasuna: Rubén Martínez, Nacho Vidal, Aridane, David García, Íñigo Pérez, Roberto Torres, Moncayola, Oier, Rubén García, Kike Barja y Adrián.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego).

Estadio: Carranza (21:00/Movistar LaLiga).