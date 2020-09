Roberto Perera: "Lo afrontamos con máxima ilusión"

En la previa del estreno liguero del Cádiz CF ante el Osasuna, no pudo comparecer para ofrecer sus impresiones el entrenador, Álvaro Cervera, tras dar positivo por coronavirus, pero sí lo hizo su segundo, Roberto Perera, quien atendió a los medios oficiales del club en la sala de prensa del estadio Carranza.

Palabras para Cervera: "Antes de nada quería mandarle un abrazo al míster, que ha tenido la mala suerte de estar en casa por lo que ya sabemos. Le echamos de menos, pero en el día a día es verdad que se le echa en falta. Un abrazo muy fuerte y que se recupere lo antes posible".

Análisis de una atípica pretemporada: "Ha sido una pretemporada accidentada con muchos contratiempos. Todos los clubes estarán igual que nosotros porque nos está tocando vivir algo extraño. Es cuestión de adaptarse, asumir que la cosa está así y lógicamente tirar hacia adelante".

Mercado de fichajes: "Todavía faltan futbolistas por venir. Lo que hemos hablado con la dirección deportiva y sabemos cómo está el mercado. Tenemos lo que tenemos y con eso vamos a intentar hacer el once más competitivo posible, como lo hemos hecho siempre".

Análisis del Osasuna: "Es un equipo que esta temporada con su míster es muy intenso, muy agresivo, siempre intenta robar en campo contrario. Defensa adelantada, peligrosos al contraataque y a balón parado. Somos parecidos, aunque con matices en la altura de defender, los espacios, pero en cuanto a estilo somos muy parecidos".

El calor de Carranza se nota: "Jugar en Carranza siempre ha sido muy importante. Una baza muy importante para nosotros. Solemos perder un partido en Carranza y sin público solo ganamos uno. Hay que intentar hacer un fortín de Carranza, pero al no ver público se iguala porque no existe el factor afición. Todos deseamos que los aficionados puedan volver lo antes posible para que sea un signo de normalidad en todos los ámbitos".

Negredo será pieza clave. "El equipo va a ser casi igual al que teníamos la temporada pasada quitando algún pequeño matiz. Esperamos que Negredo se incorpore pronto a nuestro estilo, que entre en dinámica. Es un futbolista que esperemos sea importante y queremos que nos ayude bastante".

La filosofía de juego seguirá intacta: "Para nosotros ha sido un camino y sigue siéndolo. Es una trayectoria más. Siempre hemos peleado por objetivos importantes y ascender a Primera es una satisfacción enorme. Ahora viene lo más difícil, que es dejar al equipo en la categoría. Lo afrontamos con la máxima ilusión. Competiremos en cada partido siendo solidarios, defensivamente fuertes, con transiciones rápidas. Fuertes a balón parado. El reto es complicado, pero seguiremos con nuestras armas".

Será anecdótica su dirección en el banquillo. "Que me toque a mí dirigir el partido es una anécdota. Estoy en contacto con el míster en todo momento. Estamos en conversación constante. Me lo tomo como lo que es. Para todos los que empezamos en el fútbol es un sueño. A veces lo ves muy lejano y a mí me va a tocar vivirlo si Dios quiere".

Dejar la portería a cero, clave: "En Primera División es primordial dejar la portería a cero. Es más difícil hacerlo en Primera que en Segunda. Un equipo que estará en la zona baja a priori, una premisa debe ser la portería a cero. No es igual puntuar dejando la portería a cero que encajando goles. En Primera, los que quedan campeones, suelen ser los menos goleados. Para nosotros tiene que ser una premisa casi primordial".

Mensaje para los cadistas: "A los aficionados les tengo que agradecer el comportamiento que ha tenido con el equipo, el cuerpo técnico, conmigo. Nos vamos a dejar la vida en cada partido, por intentar puntuar, por que estén orgullosos de nosotros. Solo puedo darle las gracias a la afición".