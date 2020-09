El Cádiz CF, con el equipo de Segunda para empezar a competir en Primera

La semana del inicio de la Liga ya está aquí. El tiempo corre y la temporada a está a punto de arrancar con la vuelta del Cádiz CF a la máxima categoría del balompié español. El reto es quedarse y el primer paso son los tres puntos ante el Osasuna el sábado 12 de septiembre. El conjunto amarillo afronta el arranque del campeonato con la base del equipo que consiguió el ascenso hace un par de meses. Y es que el club está sufriendo los rigores de un mercado de fichajes que apenas genera movimientos.

El Cádiz CF ha acometido siete contrataciones hasta la fecha: los porteros Jeremías Ledesma y Dani Sotres; el medio Jens Jonsson; los extremos David Mayoral, Kike Carrasco y Gaspar Panadero, y el delantero Álvaro Negredo. Sólo Ledesma, Jonsson y Negredo tienen asegurada una plaza en la plantilla que defenderá la permanencia en Primera División.

El conjunto amarillo encara el comienzo oficial del curso con 42 jugadores que son de su propiedad. En las oficinas del estadio Carranza son conscientes de la necesidad de aligerar peso, aunque la tarea no está resultando nada fácil. La operación salida sufre el mayor atasco que se recuerda en los últimos años y a la vez frena la posibilidad de formalizar nuevas incorporaciones.

El mercado se prolonga este año hasta el próximo 5 de octubre y hasta entonces hay tiempo de concretar altas y bajas, pero de momento el Cádiz CF se las tiene que arreglar con el equipo de Segunda A más algún pequeño retoque. El club juega con los tiempos a la espera de que se aceleren los movimientos por parte de todos los equipos.

De los 42 futbolistas que pertenecen a la entidad cadista, una veintena cambiará de destino en los próximos días o semanas.

Los que tienen más cerca su marcha son Caye Quintana y Brian Oliván. El delantero apunta a una cesión al Málaga y el lateral izquierdo al Mallorca en su caso como traspasado, aunque de momento nada es oficial en ninguno de los dos casos.

Otros como Carmona, Matos, Rhyner, Edu Ramos, Mayoral, Gaspar Panadero, Javi Navarro, Cristian Martínez, Jovanovic, Dani Romera y Querol en principio no tienen sitio en la plantilla y tendrán que buscar oportunidades en otras escuadras. Luismi Quezada, lesionado, no dispondrá de ficha. Hay casos especiales, como el de Jurado. Álvaro Cervera ha demostrado que no cuenta con él (no lo convocó para la concentración en Marbella) pero no es fácil que el jugador encuentre acomodo en otro equipo dada su elevada ficha.

La cuestión es que entradas y salidas sufren un bloqueo y los jugadores que sí cuentan para el club y están más rodados son los que empezarán la Liga. Los equipos iniciales de las jornadas iniciales no suelen parecerse mucho a los que saltan al césped algunos meses más tarde.

Es pronto para aventurar la alineación con la que el Cádiz CF hará su presentación en Primera División, pero todo hace indicar que será muy parecida a las del tramo final de la temporada anterior. La exigencia es mucho mayor en la élite y los jugadores que estaban en Segunda A tendrán ahora duros exámenes ante adversarios de un potencial indiscutible.

Si Iza Carcelén está a tope (acabó lesionado la pasada campaña) formará parte del once en defensa junto a Cala, Marcos Mauro y Pacha Espino. Para la media hay cinco jugadores para dos o tres puestos: Sergio González, José Mari, Augusto Fernández, Jonsson y Bodiger. El francés ha acumulado minutos durante la pretemporada y podría ocupar la mediapunta en lugar de Álex Fernández, quien no ha llegado a participar en los amistosos.

En las bandas, Salvi tiene papeletas para empezar en la derecha y Alberto Perea por la izquierda, con opciones para Pombo. Cervera tiene un amplio margen de elección en la delantera. Podría empezar Negredo con un ariete más si el técnico se inclina por dos atacantes puros.