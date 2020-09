Jugar en Primera: el día soñado en el Cádiz CF

La plantilla del Cádiz CF está aún por hacer porque existe la obligación de dar salida a muchos jugadores que dejen espacio a otros que deben llegar. Pero la previa del estreno esta campaña en Primera División, conocida como la Liga Santander, muestra algunos aspectos curiosos del equipo amarillo. Uno de ellos apunta a aquellos futbolista que este sábado, ante el Osasuna, tendrán la oportunidad de debutar en la máxima categoría española.

El club ha dado a conocer una primera lista de 25 futbolistas que ha inscrito para el debut en esta jornada. En ese grupo hay 13 jugadores que pueden sentir este sábado que es jugar por primera vez en la élite del fútbol español. Son los casos de Alberto Cifuentes, David Gil, Iza Carcelén, Fali, Marcos Mauro, Pacha Espino, Rhyner, Jonsson, Bodiger, Sergio González, Pombo, Salvi y Malbasic. Los 12 restantes se dividen entre los que tienen un pasado en Primera: Akapo, Juan Cala, Augusto, Álex, José Mari, Iván Alejo, Perea, Choco Lozano y Negredo; además de Jeremías Ledesma, Garrido y Álvaro Giménez, que no pueden enfrentarse al Osasuna al haber quedado fuera de la convocatoria.

Los 23 citados por el cuerpo técnico para esta primera jornada han sido los siguientes: Cifuentes, David Gil, Juan Flere, Fali, Marcos Mauro, Akapo, Juan Cala, Rhyner, Iza, Espino, Marc Baró, José Mari, Álex, Pombo, Jens Jonsson, Bodiger, Augusto, Sergio González, Salvi Sánchez, Lozano, Alejo, Negredo y Malbasic.

No están el sancionado Perea, el lesionado Garrido, Ledesma ni Álvaro Giménez, mientras que han entrado los canteranos Juan Flere y Marc Baró, quienes también tienen la oportunidad de estrenarse en Primera.

La falta de un mayor número de incorporaciones, en algunos casos de jugadores con un recorrido en la élite, provoca que el proyecto de Cervera se presente en Primera con la base y algo más de los jugadores que la campaña pasada obtuvieron el ascenso.

En una lista con todos los jugadores del primer equipo -los que entran en los planes y los que no- hay que hacer dos grupos. Los que nunca han jugado en la Primera División española: Cifuentes, David Gil, Ledesma, Dani Sotres, Fali, Iza, Marcos Mauro, Pacha Espino, Quezada, Jonsson, Rhyner, Bodiger, Garrido, Javi Navarro, Pombo, Querol, Salvi, Sergio González, Jovanovic y Malbasic.

Y, por otro lado, los que tienen en su currículum el estreno en la Liga de las Estrellas: Akapo (Huesca), David Carmona (Sevilla), Juan Cala (Sevilla, Granada y Getafe), Matos (Sevilla), Augusto (Celta y Atlético de Madrid), Edu Ramos (Málaga y Villarreal), Perea (Rayo Vallecano), Gaspar Panadero (Almería), Iván Alejo (Eibar y Getafe), José Mari (Levante y Zaragoza), Jurado (Real Madrid, Atlético y Espanyol), Álvaro Giménez (Mallorca y Elche), Choco Lozano (Girona), Dani Romera (Almería), Nano Mesa (Eibar y Levante) y Negredo (Almería, Sevilla y Valencia).

Sin embargo, casos como los de Carmona, Matos, Jurado, Dani Romera e incluso Edu Ramos parece que no tienen sitio en los planes de Cervera porque no disponen de dorsal.

El estreno de este sábado ante el Osasuna será una doble alegría para algunos por el resto colectivo y el logro personal.