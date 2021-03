Marcos Mauro deja a Lozano como único inquilino de la enfermería

La mejor noticia esta semana para el Cádiz CF es que Marcos Mauro ha superado la lesión que sufrió en los compases iniciales del encuentro contra el Deportivo Alavés y le impidió estar disponible para el reciente choque frente al Villarreal.

Nunca se llegó a saber de manera oficial el alcance de la lesión, aunque todo apunta a que se trató de un problema muscular. El zaguero deja atrás las molestias con ganas de volver a tener minutos y aportar su grano de arena en la consecución del objetivo de la permanencia.

El defensa se ha unido a la labor en grupo en los últimos días y emite buenas sensaciones. Se desenvuelve como uno más en las sesiones y además tiene días por delante para adquirir el tono adecuado para competir.

Al no haber partido de Liga el último fin de semana de marzo, el central dispone de un mayor margen de tiempo para ponerse a punto y poder pelear por un puesto en la convocatoria y en el once inicial del duelo contra la escuadra ché (domingo 4 de abril) encuadrado dentro de la 29ª jornada.

Si nada se tuerce, Álvaro Cervera tendrá preparados a los cuatro centrales para la siguiente cita para elegir los dos que empezarán el partido.

El argentino recorre su primera campaña en la máxima categoría del balompié español, en la que acumula 16 envites disputados (todos como titular) y más de 1.200 minutos.

La enfermería del Cádiz CF se queda casi vacía con la recuperación de Marcos Mauro. El único futbolista que está de baja es Anthony Choco Lozano como consecuencia del esguince de rodilla que se produjo en el partido ante el Eibar y le hizo perderse las posteriores citas ante el Alavés y el Villarreal.

El delantero no está descartado para el envite ante el Valencia a la espera de su evolución la próxima semana, aunque en principio no lo tiene fácil. Esta se mana no ha podido ejercitarse con el grupo.

Lozano había perdido la titularidad poco antes de dañarse la rodilla. La llegada de Rubén Sobrino en el mercado de invierno relegó al hondureño a la suplencia que ostento en los encuentros ante el Barcelona, Real Betis y Eibar. Frente al cuadro de Ronald Koeman participó la última media hora, no jugó ante el conjunto de Manuel Pellegrini y contra el equipo de José Luis Mendilibar, que fue cuando se lesionó, saltó al césped a falta de algo más de un cuarto de hora para el final.