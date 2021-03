Las raíces jerezanas de Manuel Vizcaíno

En la visita del Cádiz CF del pasado lunes a los Museos de la Atalaya para entregar al Ayuntamiento de Jerez los carteles de los dos partidos que el club amarillo ha dedicado a Jerez, Manuel Vizcaíno, presidente cadista, desvelaba que “mis raíces gaditanas son de Jerez por parte de mi abuelo Chano y mi abuela Carmela, a los que quería muchísimo, por lo tanto llevo en mis venas sangre de Jerez y la luzco con orgullo”.

Sevillano, presidente del Cádiz CF y con orígenes jerezanos: En efecto, Sebastián Fernández Baquero, ‘Chano’, y Carmen Núñez, ‘Carmela’, eran los abuelos jerezanos de Manuel Vizcaíno Fernández, presidente del Cádiz CF, que se acuerda más de él que de ella pero reitera que “Jerez corre por mi venas y además sangre de Jerez de Jerez”. Aunque la historia de los Fernández se remonta a una generación anterior, la de Manuel Fernández, también conocido por Chano -el apelativo aquí sirve igual para Manuel que para Sebastián-, bisabuelo de Vizcaíno afincado en Jerez.

Peluquero de profesión, el bisabuelo se traslada cuando Chano (abuelo) y una hermana eran pequeños a Sevilla, donde nacen otros dos hijos. “Mi abuelo vivió poco en Jerez aunque después fue mucho”, explica el presidente del Cádiz, que recuerda que “mi bisabuelo se llamaba Manuel pero también le decían Chano”, y llega a Sevilla para trabajar de peluquero, agente de seguros de la compañía ‘La Mundial’ y monta la ‘Bodeguita Jerezana’ en la calle San Eloy: “Se buscaba la vida con más de un trabajo”.

Los lazos con Jerez no acaban ahí: se da la circunstancia de que mi bisabuelo Manuel, al que decían Chano, es primo hermano del bisabuelo de María ‘La Terremoto’ (María Fernández Benítez). Mi abuelo Chano y su hermano montaron una peluquería en la calle Rivero, y mi abuelo se quedó con la cartera de clientes de su padre de los seguros, que pasaron a llamarse Seguros La Estrella”.

Nacido en Jerez pero criado en Sevilla, el abuelo Chano Fernández Baquero también fue apoderado taurino, como del picador Curro Chávez y el matador chiclanero Emilio Oliva Fornell y mantuvo una “relación magnífica con toda la familia Ortega: me acuerdo cuando chico de cartas de Gabriela Ortega a mi abuelo, que era íntimo de Caracol y de sus primos Joselito El Gallo y Rafael El Gallo. Mi abuelo estaba siempre en Sevilla en el Bar Pinto, amigo de Pepe Pinto, Pepe Marchena y los cantaores de entonces porque además, en las giras de verano que entonces se hacían en autobús, el que hacía los seguros a los artistas para esas giras era mi abuelo”.

Estirpe de artistas que se mantiene porque “los hijos del hermano peluquero de mi abuelo cantan y bailan que te mueres y son conocidos en Triana, hablamos de aficionados pero cuando se ponen a cantar se para el mundo”. Manuel Vizcaíno mantiene el contacto “con mi tía, hermana de mi madre, que tiene 78 años y que nació en Sevilla igual que mi madre, y un primo segundo mío que tiene 70 años que es quien me refresca la historia” y la memoria, porque el presidente amarillo está “deseando saber dónde vivía en Jerez mi abuelo Chano, nacido en Jerez y que de niño se va a Sevilla”.

No descarta Manuel Vizcaíno que quede alguna rama de la familia en Jerez pero “la que me quede no la conozco; no conocí a mi bisabuelo pero sí a mi bisabuela Lola, que bailaba que te morías, me acuerdo perfectamente de cómo bailaba aunque yo era muy pequeño y ella muy mayor”; también le contaron que “ellos se llevaron muchos años, mi abuelo y su hermano, viniendo a Jerez a ver a sus primos y mi bisabuelo a ver a su familia, pero yo no he venido a Jerez con mi abuelo, eso no lo he conocido”.

Vizcaíno mantiene los vínculos con Jerez, donde “voy mucho a La Carboná, con Javier Muñoz”, y también antes de la pandemia hubo una época en la que los jugadores del Cádiz eran habituales en Jerez “y hemos ido mucho a Hermanos Carrasco”.

No es ajeno el presidente amarillo a la rivalidad entre los dos Xerez pero deja al Cádiz al margen y lo explica para el que sea capaz de aparcar los fanatismos: “Ravelo nos llamó cuando el Xerez DFC empezaba, que jugó con el Balón en Chapín, hicimos una comida oficial y yo fui, por supuesto, y fui al partido, nos metieron un montón porque siempre me ha gustado tender la mano. Este verano me llamó el Xerez CD y también se le tiende la mano pero siempre que sea con los dos, nosotros nunca vamos a tomar partido, eso es una decisión de la gente de Jerez. Nosotros no vamos ni a decir ni a opinar sobre un conflicto que no nos atañe y en el que no nos tenemos que meter. Siempre hemos dicho que estamos a disposición de los dos equipos para llenar Chapín y que la taquilla la repartan entre los dos equipos y ayudar en todo lo que nos pidan”.