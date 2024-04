Vecinos se manifiestan en Cádiz contra la venta de un terreno municipal para otro hotel

Activistas de varias asociaciones y colectivos vecinales (Cádiz Centro, Gades-La Viña y Segunda Aguada y la Plataforma de Amigos del Pópulo), de organizaciones ciudadanas (FACUA, Apdha, Mujeres de Acero y Agaden-Ecologistas en Acción) se concentraron ayer por la tarde en la Plaza Manolo Santander contra la venta del Campo de las Balas por parte del Ayuntamiento para la construcción de un hotel y en defensa de que siga siendo patrimonio de la ciudad y de su uso público.

Detrás de pancartas con el lema "El Campo de las Balas no se vende", que corearon durante la protesta, los asistentes a este primer acto reivindicativo ciudadano con este fin insistieron en pedir diálogo al Ayuntamiento y en proponer las alternativas que han difundido a través del 'Manifiesto Campo de la Balas. Defensa del Patrimonio cultural e histórico', en el que apuestan, primero, por un espacio que siga siendo público, enriqueciendo el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, pero también por unos terrenos verdes que aporten al patrimonio natural y ambiental y que tengan usos ciudadanos.

Concepción Domínguez Parrilla, presidenta de la asociación 'Mujeres de Acero' declaró a los periodistas que llevan "toda la vida luchando por el bien común de los vecinos del barrio y no queremos que ningún político nos siga dando la coba que nos han dado siempre. Queremos que el Campo de las Balas sea para el uso público de los gaditanos y las gaditanas, de los niños y de las niñas. No vamos a consentir que se vendan unos terrenos que son de las vecinas y de los vecinos. Esto es solo el principio porque Cádiz está con nosotros. El poder lo tenemos nosotros. Vamos a luchar hasta el último momento por que el Campo de las balas no se venda. Porque los niños no tienen espacio para jugar, ni en la calle de la Palma, ni en Candelaria, llenas de mesas y sombrillas. El Campo de las Balas es un balcón al mar que es un lujo para la gente de Cádiz y no podemos permitir que se venda".

Francisco Gómez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Cádiz Centro y miembro del colectivo, dijo que "estamos defendiendo algo que creemos justo y nuestro. Consideramos que poner allí un hotel no tiene sentido. Tenemos al lado el Hotel Parador Atlántico, está previsto otro en Valcárcel, se ha empezado otro en La Alameda y en ejecución tenemos unos ocho hoteles, a los que hay que sumar los apartamentos turísticos y viviendas con fines turísticos. Eso supone que cada vez hay menos vecinos, menos gaditanos".

"No queremos enfrentamientos con nadie", dijo Francisco Gómez, "queremos diálogo y participación, queremos participar en el día a día de la ciudad, no solo cada cuatro años con el voto. Hemos pedido al señor alcalde una reunión y estamos esperando a que se digne a respondernos cuando tenga tiempo disponible. Queremos crear debate, que la ciudad no está muerta. Este es solo el punto de partida para ir abarcando el resto de la ciudad. Hablo de La Viña, de Santa María y de Puertatierra. Desde el castillo de San Sebastián hasta el Río Arillo. La ciudad necesita actividad y participación, algo que parecer ser que los dirigentes políticos han olvidado. Entre elecciones y elecciones tienen que gestionar y decidir con todo el mundo. Hemos hecho algunas propuestas pero lo que queremos es generar un debate para que toda la ciudad pueda aportar".

"Hay una especulación urbanística que no podemos consentir"

"Esto es un problema de ciudad", dijo Antonio Peinado, presidente de la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada. "Existe una especulación urbanística que no podemos consentir. Precisamente en Segunda Aguada se vana habilitar unos bajos de un edificio para hacer unas viviendas de 50 metros cuadrados que superan los 300.000 euros. Esto es intolerable porque nuestros hijos se están marchando de la ciudad desde hace años a localidades próximas como Chiclana, San Fernando, El Puerto y hasta Jerez, por no poder comprar un vivienda aquí en Cádiz. Eso es algo de lo que debemos tomar conciencia. Se deben crear viviendas acordes con las posibilidades económicas del gaditano, que no son muchas".

La concentración se convocó bajo el lema "¡El Campo de las Balas no se vende!" y se anunció como una "Concentración contra la privatización de nuestro legado histórico y cultural. Por un espacio cultural. Zona verde. Ruta cultural. Nueva plaza pública. Complejo Deportivo".

“Convertir el Campo de las Balas en un hotel es un paso en falso. En lugar de más turismo, necesitamos preservar y revitalizar este patrimonio públicos para el beneficio de toda la ciudad”, argumentaban en una carta dirigida al ciudadano en la que exponían sus alternativas:

Espacio cultural: “Hagamos del Campo de las Balas un centro de interpretación de nuestras fortificaciones y un museo marítimo”.

Ruta cultural: “Creemos una ruta que cuente la historia de nuestra ciudad a través de sus fortificaciones, comenzando por el Campo de las Balas”.

Zona verde: “Restauremos la Pérgola de Santa Bárbara y expandamos el Parque Genovés, creando un pulmón verde para el casco histórico”.

Nueva Plaza: “Construyamos una plaza frente al mar, un espacio para la comunidad donde socializar y relajarse”.

Complejo deportivo: ”Consideremos la posibilidad de un complejo deportivo que enriquezca nuestra oferta deportiva”.