Ledesma y los momentos que nunca olvidará en el Cádiz CF

El portero Jeremías Conan Ledesma atiende a los medios oficiales del Cádiz CF para hacer balance de lo que está siendo la temporada, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Una entrevista en la que el internacional argentino charla sobre diferentes aspectos de la actualidad amarilla.

El equipo: "Veo al equipo muy bien, estamos en la recta final ya y lo veo bien, así que creo que lo venimos haciendo de la mejor manera. Con baches, como todos los equipos en este deporte, pero creo que a día de hoy nos encontramos en una posición muy favorable".

Balance de la temporada: "Muy buena en la primera parte, con un colchón de puntos que nos sirvió para aguantar la mala racha en el arranque de la segunda parte. Nunca entramos en posición de descenso, y eso creo que fue muy importante, se sacó la mala racha adelante, el equipo se adaptó a la segunda temporada y hoy nos encontramos en una posición bastante favorable para obtener el objetivo".

Plano personal: "Uno siempre tiene momentos de todo tipo. Hay momentos buenos, otros en los que se cometen errores y en otros que se luce. Esto va en el puesto del arquero y soy consciente de ello. Si tengo que hacer un análisis de lo que va de campeonato me siento bastante positivo. Estoy muy contento por esta primera temporada mía en España".

Momentos de la temporada: "La victoria contra el Real Madrid, la victoria contra el Barcelona también, además fue toda la gente del club y se pudo sentir parte. El partido en Bilbao fue muy importante para mí porque fue mi debut acá en España, veníamos de perder también, era una cancha muy especial y fueron momentos muy lindos que jamás olvidaré".

Aprendizaje: "He aprendido un montón de cosas. A la hora de analizarme en vídeo, uno siempre va mejorando y se ve. Cuando te enfrentas a lo mejores tienes que mejorar de manera obligada porque si no te quedas atrás, te tienes que potenciar como se suele decir. Creo que cambié muchas cosas en mi forma de atajar y fueron positivas".

Convocatoria con la selección argentina: "Lo describo como algo hermoso, único. Mi primera convocatoria fue muy sorpresiva para mí, una alegría. Fui parte activa dentro de la cancha en Japón con la selección olímpica y eso fue una sensación única".

Jugador con más experiencia de la selección olímpica: "Muy contento por ser el jugador de más experiencia por la edad. Fue muy lindo para mí jugar estos dos amistosos. Es una decisión de la Federación, del técnico, pero me encantaría ir a los Juegos Olímpicos. La experiencia no me la quita nadie, para mí fue algo único porque representar a mi país es lo más hermoso que hay".

Inicio complicado: "El primer partido me lo perdí por covid, en la segunda tenía negativo pero entrené dos días antes y en la tercera no tenía ficha. Yo estaba motivado estando en España, mi motivación era estar a la altura, demostrar que podía ser arquero de LaLiga Santander".

Pelea por la salvación: "Veo bien la lucha de la permanencia. Tenemos unas fechas claves para nosotros. Tenemos que saber sobreponernos a todas las situaciones, vamos a conseguir todo tipo de resultados. No podemos equivocarnos, eso está claro, pero estoy muy confiado con el grupo que hay. Estamos todos muy enfocados para que el Cádiz siga en Primera".

Ambiente: "Tiene un buen ambiente porque tiene alegría. Si tuviéramos un vestuario más complicado, en el momento que cosechamos derrotas con grandes goleadas, habría sido complicado revertir la situación. Al tener un vestuario alegre y unido se pudo sacar la situación adelante y dejar lo malo atrás. Es lo mejor que tiene este vestuario".

La ausencia de la afición: "Es una lástima. Todo el mundo aquí me comenta que nuestra afición es muy cálida, muy linda, y ojalá pronto pueda venir el público en el campo. La realidad es que se extraña la gente. Es feo ver la cancha vacía. Nosotros nos dedicamos a brindar espectáculo, sentir que la gente se enoja, se entristece, se alegra, canta con nosotros".