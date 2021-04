Marcos Mauro: "El equipo está maduro en la categoría"

Marcos Mauro pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) después del entrenamiento desarrollado por el Cádiz CF el jueves 15 de abril con la vista puesta en el partido contra el Celta de Vigo (domingo 18).

El defensa reconoció el valor de las dos recientes victorias consecutivas, pero fue algo más allá. "Los dos triunfos nos da un dan un empujón y tranquilidad, nos sirve para el tramo final, pero queremos la tranquilidad completa, que es certificar cuanto antes la permanencia".

El central señaló que el equipo "está en un buen momento. Hemos logrado esas dos victorias seguidas quizás no esperada por la gente pero pero sí por nuestro trabajo, el equipo está en un momento maduro de la categoría, hemos ido madurando con el paso de la competición y ahora afrontamos la recta final con una buena visión".

El zaguero se refirió a su trayectoria durante este curso como "una temporada con altibajos, a veces me encontré cómodo y en otros momentos no tan bien anímicamente. He ido madurando con la competición como el equipo. Trabajo por el equipo y si al equipo le va bien a mí también".

El futbolista argentino aseguró que "soy muy autocrítico, y esta temporada uno la tenía marcada como importante. En pretemporada estaba bien, después parte del equipo tuvo que estar en una cuarentena que nos interrumpió la forma física".

"No tuvimos el estreno que preparábamos (derrota 0-2 ante el Osasuna en la jornada inaugural), tuve altibajos por la forma física que no me hacía estar con la confianza mental que podría haber tenido durante la temporada", explicó Marcos Mauro.

El central valoró la buena situación del equipo después de 30 jornadas. "Era complicado llegar a este punto con la tranquilidad que tenemos, pero no toda porque queremos salvarnos cuanto antes, será una proeza sólo si logramos la permanencia. Trabajamos para eso. Tiene que terminar un buen año para todos".

En plena recta final del campeonato, el defensa no está demasiado encima de los resultados de otros equipos pero de alguna manera sí está pendiente. "Me desentiendo para no estar con el fútbol a todas horas, pero cuando terminan los partidos o lo largo del día miro los resultados para ver la situación", contó a respecto.

El Celta llega al estadio Carranza con el recuerdo del contundente 4-0 del choque de la primera vuelta. "Aquel partido que nos devolvió a la realidad de Primera División. Habíamos ganado al Real Madrid y al Barcelona, pero no estábamos tan maduro en la categoría para saber que el mejor Cádiz se ve desde su filosofía. Los equipos de Primera no te perdonan, nos marcaron cuatro goles en seis tiros a puerta en la primera parte".

Marcos Mauro vaticinó que el nuevo duelo con el Celta "será distinto, sabemos cómo afrontar este tipo de partidos, intentaremos ponérselo difícil".

El cuadro gallego se caracteriza por jugar muy adelantado y dar mucho trabajo a la defensa contraria. El zaguero cadista afirmó que "los defensas hemos vivido los triunfos y las derrotas. Hemos hecho un buen trabajo, en momentos superados por los errores en conjunto. La clave es el sacrificio de todo el equipo para tener el balón lo más lejos de la portería y fraguar el camino a los tres puntos".

Al jugador sudamericano le resulta "indiferente" que el adversario de turno se juegue algo en la clasificación. Lo importante, en su opinión, "es que hayamos pasado los partidos contra rivales de la parte alta porque esos equipos de van arriba pierden pocos puntos en las últimas fechas. El calendario complicado lo pasamos y la recta final nos va a venir bien", apuntó. El único rival de la parte alta que tiene el Cádiz CF es el Real Madrid el miércoles 21 de abril.

El tanto que marcó en el encuentro ante el Valencia fue el estreno goleador de Marcos Mauro en Primera División. "Fue un partido extraño, sentí que los dos equipos quería terminar cuanto antes. A veces hacemos un buen trabajo y no ganamos o no puntuamos. Fue un partido similar al que hicimos ante el Betis y al final ganamos. Hay veces que la línea entre el empate, la derrota y victoria es muy fina. Estuvimos en el partido hasta el final".