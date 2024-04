Jesús Andrades: “El pregón de Las Glorias ha llegado para quedarse”

-Por situarnos, ¿qué es un pregón de Glorias?

-Pues el pregón de Las Glorias abarca todas las procesiones Marianas y, si existiese, algún Santo con devoción popular entre el tiempo Pascual y el comienzo del Adviento. Es verdad que no tenemos en nuestra ciudad un gran número de Hermandades de Gloria, como podría pasar en localidades vecinas, pero sí hay mucha historia en ellas y mucho arraigo popular. Es el caso de nuestra Patrona, por ejemplo, que fue la primera Virgen Coronada de la provincia de Cádiz y la segunda de la Archidiócesis de Sevilla, después de la Virgen de los Reyes, dato que es para presumir y da muchísimo valor a la devoción Mariana en nuestra ciudad.

-¿Por qué se ha decidido instaurarlo en El Puerto?

-Esta pregunta correspondería contestarla al Consejo de Hermandades, que es quien organiza, pero como cofrade le puedo decir que el pregón de las Glorias lleva instaurado y consolidado en localidades vecinas mucho tiempo y era una carencia para El Puerto. Al igual que sucede con el Pregón de Semana Santa, bajo mi punto de vista, es una forma de unificar a todas las Hermandades de Gloria en un mismo acto, dando realce e importancia a las mismas y anunciando la llegada de estas Festividades en torno a la Virgen. Todo lo que sea para sumar, bienvenido sea.

-¿Qué se espera de esta primera convocatoria?

-Como pregonero, me gustaría que tuviese una gran respuesta por parte de la gente; no solo dentro del mundo cofrade, sino también de los propios portuenses en general, ya que independientemente del significado religioso, también son Festividades de nuestra ciudad.

-Usted es ya un experimentado pregonero, imagino que sentirá un orgullo especial al ser quien inaugure este evento en la ciudad.

-Evidentemente me siento un auténtico privilegiado. Tener la suerte de abrir esta senda del que deseo que sea un pregón que ha llegado para quedarse y se convierta en otro de los grandes pregones que tiene El Puerto en su calendario. También, por supuesto, hace que pese la responsabilidad de darle el verdadero sentido que debe tener.

-¿No cree que la presencia de nuevos pregones puede llegar a cansar por saturación?

-Realmente pienso que no, y me reafirmo rotundamente. Vivimos en una ciudad muy complicada en muchos aspectos y sin miedo a decirlo, muy derrotista. Alabamos las iniciativas de localidades vecinas y sin embargo destruimos las nuestras. Sí es cierto que de unos años hacia acá, en mi opinión, El Puerto en general y el mundo cofrade en particular muestran mucho interés por los pregones, muestra de ello que casi todas las hermandades cuentan con el suyo propio o con alguna exaltación durante el año. No puede ser algo negativo expresar sentimientos a través de un pregón; diría, más bien, que nuestra sociedad esta falta de saber expresar y oír sentimientos. Referente a lo que pregunta de si se puede llegar a cansar por saturación le diré que me han llegado incluso a decir que la celebración de este pregón no tiene sentido. Entonces es cuando me pregunto ¿la unión no tiene sentido no? Es cuando nuevamente me doy cuenta de que como portuenses, no tenemos remedio. Yo me siento con mucha fuerza, con mucho empuje y con muchos ánimos en positivo y todo lo que tenga en mi mano para ofrecer y ayudar a las hermandades portuenses lo daré siempre.

-Sabemos que el acto contará con la intervención inicial del cofrade Raúl Martín-Murga Ramírez, pero qué más nos puede adelantar, sin revelar más de lo conveniente, de su propuesta del próximo domingo

-Mi pregón está dedicado a María, a las Glorias de María portuenses, a todas esas madres sin lágrimas, y, a partir de ahí, hay que imaginar. Mi propuesta es clara, cada pregonero tiene un estilo de pregonar y en mi caso está muy marcado. Siempre intento hacer algo distinto, novedoso, tocar temas diferentes o al menos tocarlos de una forma diferente. Para esta ocasión, me siento muy privilegiado con el acompañamiento que tendré. Contaremos con la cantante Rocío Jiménez Espinar, que, junto a Esperanza Vera Parejo a la guitarra y a Elena Prats Silva al pito rociero, pondrán las notas musicales al Pregón. También tendremos la suerte de contar con el Quinteto de Metales Rosarium y con la Asociación Musical del Santísimo Cristo del Amor.

-El acto tendrá lugar este domingo, 28 de abril, a partir de las 12 del mediodía en la capilla de las Hermanas Carmelitas, un espacio recién restaurado y tan hermoso como poco conocido. ¿Qué se pretende con esta ubicación tan novedosa?

-Pues realmente es un buen momento para que el portuense conozca la reciente restauración de esa capilla con un resultado inmejorable. También es un lugar coqueto y con un aforo podríamos decir “manejable” que espero de corazón se quede pequeño el próximo domingo.

-En sus artículos de 'Diario de Cádiz' hace continuamente una llamada a la implicación de los portuenses para el engrandecimiento de la ciudad, ¿por qué piensa que no acaba de prender en nosotros el orgullo local y el sentimiento de pertenencia, tan arraigado en otros lugares cercanos?

-Me refiero siempre al ADN portuense y me enfado mucho con él por la peculiaridad que tenemos en nuestra ciudad de no defender lo nuestro. Pero también pienso que es un escudo que tradicionalmente nos hemos creado, “el portuense es así”, para refugiarnos en él y no implicarnos en nada. Vivimos en una ciudad privilegiada, envidiada, con mucha historia y mucha cultura. Muchas veces la dejadez y el vicio a la crítica no nos hacen ver más allá de nuestra nariz.