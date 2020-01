Gaspar Panadero, la próxima temporada

El Cádiz CF se queda sin Gaspar Panadero, al menos esta temporada. El extremo izquierdo iba a convertirse en la primera incorporación a la plantilla cadista en el mercado de invierno, pero el obstáculo ha sido insalvable. De hecho, el primer aterrizaje fue el de Jorge Pombo.

El empeño del Almería, club al que pertenece el futbolista, en cederlo a un club árabe ha dado al traste con la posibilidad de que llegue ahora al Cádiz CF.

El jugador quería vestir de amarillo y azul pero el Almería no le ha dejado, no tanto por no reforzar a un rival directo en la batalla por el ascenso a Primerra División sino por intentar incrementar el límite salarial para acometer fichajes en el mercado de invierno con traspasos de elevada apariencia económica.

El Cádiz CF ha esperado pacientemente hasta que se queda sin el extremo, que sin embargo sí tendría serias opciones de convertirse en jugador del equipo amarillo la próxima temporada.

Gaspar Panadero no ha podido elegir su futuro a corto plazo al ser obligado por el Almería a marcharse a un club árabe, pero cuando quede libre al final de esta campaña sí podrá decidir el club por el que firma y ese contexto es en el que el Cádiz CF podría tener ventaja para hacerse con sus servicios.

El extremo albaceteño de 22 años, formado en la cantera del Almería, ha jugado casi 800 minutos con el cuadro rojiblanco en el primer tramo de la temporada, aunque perdió protagonismo tras la llegada al banquillo de José María Gutiérrez 'Guti'.