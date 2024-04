El Ayuntamiento de Chiclana reclama a la Junta el pago de la deuda pendiente en materia de vivienda

La primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de Vivienda, Francis Salado, han reiterado la petición del Ayuntamiento de Chiclana a la Junta de Andalucía por el pago que esta tiene aún pendiente en materia de vivienda. En este sentido, el edil incidió en que “lo que queremos es que cumpla con Chiclana en un tema tan importante como es este”, para añadir que “hace unos meses reclamábamos a la Delegación Provincial en Cádiz que hiciera efectivos los pagos de las anualidades de subsidios a las cuotas de las promociones de vivienda pública que tiene aún pendientes de abonar a Emsisa”.

Según el Consistorio, este débito asciende actualmente a 559.306,24 euros, que se corresponde con las anualidades de 2022, 2023 y 2024 de distintas promociones de vivienda pública. “Nos referimos a las 25 viviendas habitacionales; las 78 de la cuarta fase de El Carmen; las 12 de Panzacola; 53 viviendas de la calle Cuba y 23 viviendas de Los Carriles”, apuntó Francis Salado.

El Ayuntamiento también exige “el pago de la anualidad 2024 de los préstamos de promociones de alquiler de vivienda pública a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que asciende a 592.822,68 euros y que se refiere a las 308 viviendas que integran la primera, segunda y tercera fase de El Carmen y las 82 viviendas de San Sebastián”, señaló el delegado de Vivienda.

Además, subrayó que “estamos hablando de un débito total de 1.152.128,92 euros. Desde Emsisa, no podemos seguir pagando con recursos propios estos préstamos que corresponden a la Junta. Supone un sacrificio extraordinario para la tesorería de la empresa municipal, por todo lo que significa estar al corriente en dichos pagos y no tener que pagar intereses de demora, como consecuencia de no recibir las transferencias de la Junta a tiempo”.

El responsable de esta área desveló que “el pasado 13 de diciembre, en una reunión mantenida en Sevilla con la propia consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, se nos prometió que se resolvería el pago de las cantidades pendientes. A fecha de hoy, no tenemos noticia de dichos pagos”. Ante estos hechos, Francis Salado solicitó, una vez más, a la Junta de Andalucía “que cumpla con sus obligaciones y cumpla así con Chiclana. Reclamamos el pago de estos 1.152.128,92 euros que tiene pendiente de abonar por estas promociones de vivienda. Nos consta que hay muchos municipios que se encuentran en la misma situación que el nuestro. Nos preocupa Chiclana y no podemos dejar que transcurra más tiempo”. Para terminar, pidiendo al Gobierno andaluz “responsabilidad, compromiso, celeridad y efectividad” en este asunto.