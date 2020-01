Corren malos tiempos para Yann Bodiger. El francés parece haber dejado de contar para Álvaro Cervera, por más que las circunstancias de la plantilla del Cádiz, en forma de lesiones, pudieran abrirle las puertas de la titularidad o por lo menos de la participación durante algunos de los últimos partidos.

El choque de este miércoles ante el Mirandés en el Ramón de Carranza, saldado con un inexplicable empate (3-3) cuando se entró en el tiempo de prolongación con dos goles de ventaja, sirve como resumen de la situación que vive el futbolista galo. De fijo en el once al comienzo del curso ha pasado a no entrar en las convocatorias o, casi peor, formar parte pero no intervenir siquiera cuando todo apunta a que puede tener su oportunidad.

El encuentro de la 23ª jornada de LaLiga SmartBank puso de manifiesto que el mediocentro lo va a tener muy complicado de aquí a final de temporada. De entrada, no formó parte del equipo inicial que el entrenador puso en liza a pesar de que acumulaba dos ausencias fundamentales en la zona ancha, la del vasco Jon Ander Garrido, sancionado por acumulación de amonestaciones, y la del roteño José Mari, recuperado pero aún sin el ritmo necesario después de la operación de hombro a la que fue sometido a principios del pasado mes de diciembre.

369 minutos El mediocentro galo es el que menos ha actuado de todos los jugadores de su demarcación

Ante la adversidad de no poder disponer de la dupla habitual en los esquemas, el técnico optó por alinear al malagueño Edu Ramos, algo que se antojaba previsible, y completar el doble pivote con el canterano Sergio González, que esta campaña había disputado más minutos actuando como central, en lo que ha representado una vuelta a sus orígenes, que como centrocampista. La decisión, que en modo alguno influyó en el devenir de la contienda porque sería injusto argumentar que el conjunto gaditano se dejó dos puntos por perder la batalla en la medular, sí que confirma de los cinco hombres que pugnan por las plazas del mediocampo, Bodiger ocupa el último lugar.

De hecho, durante el partido se produjo una situación que abunda en la tesis de que Cervera apenas cuenta con Yann. Aunque el francés se encontraba en el banquillo de suplentes, cuando mediado el segundo periodo tuvo que retirarse Sergio González con problemas físicos, el entrenador no se inclinó por lo que habría sido el cambio natural, el de pieza por pieza, sino que dio entrada al atacante zaragozano Jorge Pombo, primer refuerzo del mercado de invierno y que de este modo se estrenaba con la elástica amarilla, retrasando con ello la posición de Álex Fernández. Prefirió renunciar a parte de lo mucho que aporta el madrileño, máximo realizador del plantel, antes que arriesgarse a concederle minutos al portador del dorsal número 12.

No deja de resultar curioso. Quién lo iba a decir allá por los meses de julio y agosto, con una prometedora pretemporada en la que Bodiger dejó muestras de calidad y capacidad física. De los fichajes de verano, quizás fue el que ofreció mejor impresión.

Sin embargo, el arranque de la competición puso las cosas en su sitio de forma progresiva. Se había ganado un hueco en el once pero no mantuvo el privilegio. Titular en las tres primeras jornadas, ante Ponferradina (3-1), Mirandés (1-2) y Extremadura (2-1), en los tres casos fue sustituido por José Mari en la segunda mitad. En Santander, contra el Racing (1-2), y frente al Girona, en Carranza (2-0), no fue alineado desde el principio y se tuvo que conformar con jugar unos pocos minutos al salir por Alberto Perea y José Mari, respectivamente.

Pero lo que marcó un antes y un después en realidad fue lo acontecido en la sexta jornada, en el Santo Domingo de Alcorcón (3-0), en donde regresó a la titularidad y resultó expulsado al comienzo del segundo acto.

Desde entonces, lesión por medio incluida, sólo tres presencias: ante el Huesca (1-0), como titular y siendo sustituido por Nano Mesa en el segundo tiempo; en Albacete (1-0), también como titular y de nuevo siendo relevado tras el descanso por Sergio González, y en el Carlos Tartiere de Oviedo (0-2), esta vez sólo en la recta final al entrar supliendo a Alberto Perea. En total, nueve partidos, seis de ellos como titular, 369 minutos, tres tarjetas amarillas y una expulsión. Sus números, discretos, contrastan con los del equipo en esos enfrentamietnos, ya que se firmaron siete victorias y se cosecharon dos derrotas.

Muy por detrás en participación de Garrido (1.451) y José Mari (1.115), Edu Ramos (667) también le ha sobrepasado y Sergio González (471) también empieza a ganarle la partida. Bodiger se queda como el último de la fila.