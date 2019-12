Sergio González regresa a sus orígenes en el Cádiz CF

Sergio González representa la evolución y la capacidad para adaptarse por parte de un futbolista que, tras empezar como defensa central, en los últimos años ha vivido como centrocampista. Álvaro Cervera le quiere en el primer equipo en el eje de la zaga, aunque cuando juega con el filial lo hace en el doble pivote. Es la curiosa historia del jugador natural de Cartagena, chico para casi todo entre el primer y el segundo equipo de la entidad.

El pasado domingo Sergio González fue uno de los once elegidos por Cervera para salir de inicio contra el Elche. Lo hizo como central y formando pareja con Fali, el mejor 'maestro' para un joven que sigue madurando. Sergio realizó un partido muy serio y apelando a la máxima de no complicarse en una zona del campo en la que los errores se pagan de forma cara. El cartagenero estuvo seguro en sus acciones y no se arrugó en el cuerpo a cuerpo, uno de los aspectos en los que ha ido mejorando en los últimos tiempos.

Cervera entiende a Sergio González como central, así le ve en los entrenamientos y en los partidos a pesar de que en ocasiones queda ubicado por delante. El técnico valora el crecimiento del canterano y parece que este año está decidido a darle más minutos que en otras ocasiones. No cabe duda que además de la confianza que tiene sobre él, el hecho de haber defenestrado al otro Sergio, Sánchez, toma fuerza y sentido al abrir la puerta de entrada al futbolista del filial.

Antes del choque contra el Elche, hay que remontarse al 31 de marzo del presente año para encontrar a Sergio González jugando como defensa central desde el principio. En aquella ocasión lo hizo en la victoria del Cádiz B en Arcos (0-5), encuentro en el que el cartagenero compartió la demarcación con Saturday. Además ha sido la única vez en la que Juanma Pavón le utilizó desde el minuto 1 por detrás del doble pivote.

Más atrás en el tiempo, Baldomero Hermoso Mere sí recurrió a situarle en más ocasiones como zaguero, bien junto a Moi o Momo Mbaye, entre otros, por lo que resultaba menos llamativo que ejerciera de doble pivote. Cuando recaló en la cantera cadista como juvenil de primer año, Sergio González era central y así permaneció hasta que en el B empezó a cambiar la tendencia.

Mere, en su última campaña en el filial, le dio el centro de la defensa en partidos de la talla de la eliminatoria de campeones contra el Teruel o el Cádiz B-Xerez CD (3-0) que dio paso al título de campeón del grupo X por segunda vez en la historia (la tercera ocasión fue la pasada temporada).