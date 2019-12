José Mari fue operado este jueves con éxito en Sevilla de la luxación acromio clavicular de su hombro izquierdo que sufrió el pasado domingo en el Fernando Torres de Fuenlabrada. El roteño recibirá el alta este viernes y el sábado comenzará con el proceso de rehabilitación.

El centrocampista se perderá los últimos tres partidos de la primera vuelta. Aunque ha tenido que pasar por el quirófano, la lesión no reviste gravedad y por ello el periodo de convalecencia no será largo. De hecho, José Mari no podrá estar disponible para las citas frente al Elche, el Oviedo y el Numancia y el tiempo de recuperación estimado es de unas tres semanas. Si todo va bien, podría estar preparado para el primer partido de la segunda vuelta y de 2020, cuando el Cádiz visite a la Ponferradina el 4 de enero.

No es la primera lesión que José Mari padece como futbolista del Cádiz. Hace un par de campañas, el gaditano sufrió una gravísima lesión en una pierna en el encuentro contra el Zaragoza (18ª jornada de Liga) tras una dura entrada de un contrario que le obligó a perderse el resto de la temporada 2017/18.

La baja del roteño supone un serio contratiempo para el entrenador, Álvaro Cervera, ya que el medio es la extensión del técnico sobre el césped.