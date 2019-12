El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, reconoció después de la sesión del jueves que "cuando hay tantas bajas se nota en todo" y se mostró esperanzado en poder recuperar efectivos.

No lo tiene fácil para el partido contra el Elche. "Todavía quedan dos entrenamientos más", comentó antes de repasar la lista de ausencias. No están disponibles por problemas físicos Cala, Sergio Sánchez, José Mari, Jurado y Nano Mesa, ni tampoco los sancionados Rhyner e Iván Alejo.

En el centro de la defensa emerge un problema porque Marcos Mauro se resintió el jueves de su reciente lesión y habrá que esperar a las sesiones del viernes y el sábado para ver si llega a tiempo a la cita del domingo.

"A ver si pronto incorporamos a cuatro o cinco jugadores que no estaban disponibles porque con tantas bajas es difícil", relató Cervera. "Si las bajas no lo son por mucho tiempo el equipo tira hacia delante, el problema es cuando se alargan, hemos llegado a tener nueve bajas", añadió. Edu Ramos y Salvi están preparados.

El míster debe decidir quién sustituye a José Mari en el centro del campo. Dispone de varias opciones y una de ellas es Yann Bodiger, a quien el propio Cervera ve similitudes con el roteño.

De Bodiger dijo el técnico que "comenzó la temporada jugando, es mediocentro y adaptarse al equipo es difícil. Entrena bien y tiene mi confianza. No baja los brazos, estamos contentos con él".