El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, dijo que "nunca pensaré que lo que he hecho en el Cádiz es un fracaso", en alusión a las declaraciones efectuadas por el presidente, Manuel Vizcaíno.

El presidente afirmó que "mentiría si dijese que no sería un fracaso no ascender". Cervera fue preguntado después del entrenamiento del jueves y dijo que "es su opinión", en relación a las palabras de Vizcaíno.

"La palabra fracaso no me cuadra en este escenario", indicó el preparador cadista, que dijo algo más. "Si no se logra el ascenso se mirará a mi. En el fútbol cuando algo no va bien siempre se mira a la misma persona". Se refería a que los entrenadores siempre pagan los platos rotos.

"Me coge un poco frío", añadió Cervera después de señalar que para buscar un objetivo "hay muchos parámetros, no sólo uno". Agregó que "sacar esa palabra -fracaso- chirría". "No lo había escuchado, tendríais que preguntarle a él, supongo que estará contento con lo que estamos haciendo", dijo en relación al presidente.

Sobre los contactos con Vizcaíno para abordar su renovación, explicó que "tuve una cena con el presidente, se habló de algo pero a partir de ahí no ha habido nada más", expuso Cervera.

El entrenador del Cádiz CF añadió que "siempre he dicho que ne gustaría estar aquí muchos años, estoy muy contento aquí, entre todos hemos formado un equipo".

Cervera tiene claro que el asunto está en manos del máximo responsable del Consejo de Administración del club. "Hay que persona que manda que es el presidente, es quien decide cuándo hay que hacerlo", apuntó sobre de su posible renovación.