Javi Navarro es uno de los canteranos que está contando esta campaña con mayor protagonismo. Él y Sergio González han cruzado la puerta que separa el filial del primer equipo; en el caso del extremo, sigue saboreando lo que le está deparando el curso.

El futbolista catalán pero de origen vejeriego ha repasado, a los medios oficiales del club, lo que está viviendo esta temporada. "Estoy disfrutando mucho y aprendiendo cada día más. Es algo increíble porque compartir vestuario con estos futbolistas, conocerlos y saber que son grandes personas, es algo increíble para mí", al tiempo que recordaba cómo se produjo la llamada de Cervera el pasado verano. "Yo estaba de vacaciones, me llamaron cuando empezaron la pretemporada y me dijeron que viniera. Desde el primer día era consciente de que si quería tener alguna oportunidad aquí tenía que dejarme la vida, y eso es lo que hice. Me tomé cada entrenamiento como si fuera el examen de mi vida. Recuerdo estar en Vejer, me llamaron, y obviamente era más importante estar aquí que de vacaciones".

Una preparación veraniega en la que empezó a demostrar aspectos favorables. "En pretemporada me sentí bastante bien en los partidos que participé, recuerdo empezar de lateral en Los Barrios. Luego nos fuimos a Benalup de concentración, en los dos partidos que jugamos en La Línea me sentí bastante bien". Ese rendimiento le abrió las puertas de jugar en Liga. "En el partido de la primera jornada tuve la oportunidad de entrar al descanso y todo lo que me viene pasando desde ese día es un sueño cumplido para mí. El gol fue lo de menos, lo más importante fue que remontamos. Días después renové, aunque estaba algo hablado de días antes. Muy contento por todo, porque fue jugar, marcar y renovar".

Javi Navarro agradece la apuesta de Álvaro Cervera. "Veo que cuando hay algún hueco o falta alguien se tira de mí. Yo estoy entrenando siempre con el primer equipo y, en función de las necesidades del primer equipo, voy con ellos o con el filial. Ser titular con el primer equipo es una satisfacción. El partido el domingo se nos puso en contra en Fuenlabrada, creo que no estuvimos mal, pero el gol de ellos terminó llegando. Estaba contento por la titularidad, pero la derrota ha sido dura". Y le llena de orgullo disponer de la confianza del entrenador. "Es importante saber que cuando falte alguien se va a tirar de un jugador del filial. Es un premio al trabajo. Si estás con Cervera y trabajas en los entrenamientos, lo dejas todo, cuando falte alguien pienso que tienes bastantes posibilidades de entrar en la convocatoria".

En ese sentido, sabe que tanto él como otros canteranos se fijan en Manu Vallejo. "Parece que Manu abrió la veda. Es un ejemplo, yo pienso que es un espejo en el que debemos mirarnos todos. No solo es alguien que marcaba goles. Es un chico muy humilde, un trabajador, nadie le ha regalado nada y todo lo que le ha pasado y le está pasando se lo ha ganado a pulso. El otro día le vi debutar en Champions me alegré un montón. Es muy buen amigo de Javi Pérez y siempre le pregunto por él".

Bajando un peldaño, habla del filial en el que alterna su estancia con el primer equipo. Satisfecho de la campaña. "Conociendo al Cádiz B, conociendo a mi equipo, sabía que esto podía pasar. Es un equipo que compite. Otros filiales pueden tener jugadores más vistosos, pero este equipo, como bloque, es un gran equipo. Se asemeja bastante al primer equipo, sobre todo en mi posición. Soy extremo, pero tengo que sacrificarme en defensa. O soy sacrificado en defensa o juega otro".

El extremo catalán sabe que está en el camino adecuado para llegar lejos en el fútbol, si bien opta por mirar lo más próximo. "Yo no miro más allá del entrenamiento siguiente con el primer equipo, quiero darlo todo y convencer al entrenador de que puedo jugar si falta alguien. Si no, estar cien por cien para competir con el filial. Con quien sea. Tengo varios sueños por cumplir en el fútbol, pero uno de ellos es el de cruzar la avenida en el autobús del Cádiz celebrando un ascenso".