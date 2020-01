El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció la rueda de prensa previa al encuentro contra el Deportivo de la 24ª jornada de Liga.

Nuevo partido: tras el último revés: "Tenemos dos partidos seguidos. La parte buena es que después de una decepción tienes una posibilidad de quitar el mal sabor de boca. La parte mala es qe un equipo de Segunda A que tiene que viaja en tres días no tiene tiempo de recuperación. Hay que intentar volver a ganar"

Calma: "Cuando pasan cosas anormales hay que ser cauto, escuchar a los jugadores. No vamos a decir nada nuevo, hay que estar tranquilos, analizar la situación y manejarla. Éramos fuertes por los pequeños detalles".

Los últimos minutos ante el Mrandés: "El equipo se equivoca en que en ningún momento para el partido, siempre lo deja vivo y deja que pasen cosas desafortunadas. La última jugada es culpa nuestra, con el equipo mal posicionado y pensando que el partido estaba ganado. Hay que reconducir estas situaciones para que no vuelva a suceder".

Se reduce la ventaja en la clasificación: "Que se iba a recortar era seguro porque llevo mucho tiempo tiempo en esto. Estábamos siendo mejores que los demás, peor no somos mejores. La realidad no era esa, tampoco es la de ahora de llevar tanto tiempo sin ganar. No somos el mejor de la categoría y cuando dejamos un resquicio dejamos de ganar".

Jugadores: "Son bajas seguras para el próximo partido Salvi y Fali, y luego hay jugadores que acaban de entrar en los entrenamientos y están sin ritmo como Marcos Mauro y Sergio Sánchez. Jurado está más rodado... Igual hay que dosificar. José Mari podría estar para ser titular pero le haríamos un favor si sale con el partido avanzado".

El Deportivo: "En su partido contra el Racing de Santander empezó con una defensa de cinco jugadores que luego pasó a cuatro cuando iba perdiendo. Hace menos cosas pero las hace bien. Se dedica a intentar a ganar el partido y ahora es mucho más fiable".

La segunda vuelta: "Este año hemos hecho más puntos en la primera y la segunda va a ser difícil porque hay grandes equipos que no han hecho los deberes en la primera y los harán en la segunda. Hemos mucho puntos para estar ilusionados".

La situación: "Somos líderes pero llevábamos muchos puntos. El que me diga que todo está bien eso no me ayuda, nos han recortado porque no estamos siendo fiables. Me ayuda el que me dice la realidad. Ahora nos cuesta más y hay que analizarlo. Nos han penalizado las bajas pero eso no puede esgrimirse como una excusa. Quizás no valga con lo que se hacía antes y hay que hacer algo más.

El presente: "Estoy preocupado por todo, no sólo por lo del otro día. Los jugadores son conscientes de lo que pasó. Hay cosas que hay cortar rápido porque si no no se vive con tranquilidad. Siempre ha habido presión ahora se nota un poco".