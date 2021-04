Gabriel Paulista, el instigador de la revuelta del Valencia

LaLiga ha examinado de arriba abajo todo el material que ha tenido en sus manos, incluso el difundido en las redes sociales, y ha llegado a una conclusión muy clara apoyada en hechos: no ha encontrado ninguna prueba de que Juan Cala, futbolista del Cádiz CF, dedicara un insulto racista a Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia.

El órgano del fútbol profesional español ha llegado incluso a encargar a una empresa especializada en el peritaje de la lectura de labios un informe sobre lo que dijo Cala. Nada. En ningún momento se detecta un insulto racista.

El informe de LaLiga no se detiene únicamente en la secuencia entre Cala y Diakhaby. Va más allá y analiza lo que sucede justo después.

Y es ahí cuando entra escena otro jugador del Valencia: Gabriel Paulista. A tenor de lo que incluye el informe, el central del conjunto ché es el instigador de la revuelta de su equipo. Es él quien se dirige a Cala para reprocharle su supuesto insulto y el defensa del Cádiz CF le responde "yo no he dicho nada". Es lo que se oye.

"Negro de mierda no, ¿eh?, no se puede tolerar", empezó a gritar Gabriel Paulista, que en lugar de poner paz, como hizo Fali, aumentó la tensión y se dirigió primero a una cámara de televisión y después a un juez de línea y al banquillo de su equipo para afirmar que "ha dicho negro de mierda".

Acto seguido, Gabriel Paulista, muy encendido, propició la retirada de su equipo. Fue él, y no Diakhaby, el que lideró el camino a los vestuarios.

"Esto se para, paramos esto si queréis", recoge el sonido, incluido en el informe de LaLiga. Jaume Doménech, portero y uno de los veteranos del Valencia, se unió enseguida y todos los jugadores del abandonaron el campo aunque acabaron regresando más tarde para continuar el partido.

En la secuencia de los hechos analizada por LaLiga, se recoge en primer lugar que Cala dice "mierda" pero sin dirigirse a Diakhaby. Después suelta "déjame en paz" y para terminar dice "perdona no te cabrees". Hay que situar esta frase en el contexto de que Cala ya tenía una cartulina amarilla y quería evitar tensiones que puedan conducir a una segunda cartulina y por tanto la expulsión.

Después, en respuesta a Gabriel Paulista, Cala aseguró sobre el césped que "no he dicho nada". Desde el primer instante, el defensa del Cádiz CF sostuvo que no insultó a Diakhaby, como de hecho queda demostrado a tenor del exhaustivo examen realizado de todas las imágenes y audios, además de la lectura de labios. Todo ello se une a que nadie en el estadio Carranza oyó nada que tuviese que ver con un insulto racista.