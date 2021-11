Espino detecta el problema del Cádiz CF

Alfonso 'Pacha' Espino se ha convertido en el estandarte del Cádiz CF en la actual temporada 2021/22. El lateral izquierdo está rindiendo a un gran nivel aunque el equipo anda apurado en la pelea por la permanencia en Primera División. Es un de los pocos futbolistas de campo de los 20 clubes que ha jugado todos los minutos después de 14 jornadas.

Espino pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) después de entrenamiento del jueves. El zaguero no ocultó la realidad. "Nos está costando como equipo, el partido del otro día (contra el Getafe) fue duro. Ante Athletic fue espectacular y contra el Getafe no fue mala la primera parte, pero después nos hicieron goles de manera fácil".

"Me encuentro muy bien físicamente este año. No sé si será por la experiencia", manifestó el jugador antes de reconocer que vive la mejor etapa de su carrera. "Creo que sí por los datos y por cómo me siento, estoy en mi mejor momento y tengo que aprovecharlo".

Espino tiene la asignatura pendiente de jugar con Uruguay. Nunca ha recibido la llamada y ahora quizás tenga una oportunidad tras la destitución como seleccionador de Óscar Tabárez. "No sé si tengo más o menos, me encantaría estar con la selección, voy a seguir trabajando igual para poder estar", dijo el defensa del Cádiz CF.

El equipo amarillo suele tener cambios bruscos. De brillar en San Mamés a ofrecer su peor cara en el Coliseum Alfonso Pérez. Espino da la clave sobre lo qué sucede. "La primera parte (en Getafe) tuvimos el error del primer gol pero hicimos una buena primera mitad. El equipo es el mismo, lo que cambia es la concentración, si estamos desconcentrados no competimos. Hay que estar concentrados todo el tiempo y dejar el arco a cero, que es lo que nos hace fuertes".

El Cádiz CF se enfrenta el domingo al Atlético de Madrid, uno de los grandes que además llegará herido tras perder ante el Milan en la Liga de Campeones. Esa derrota hace más difícil el partido para los amarillos. Espino comentó al respecto que "creo que va a ser más complicado, el rival viene con esa espina de la Champions y querrá ganar como siempre. Para nosotros es el partido ideal para revertir la situación. El otro día fue feo y tenemos revertir por lo menos en sensaciones".

"Más allá de un ganar o no, lo que hay es que revertir esa a imagen del otro día y si es ganando mejor", apuntó Espino antes de asegurar que "saldremos a competir al máximo y buscaremos la victoria. Si se pierde que se compitiendo y que el otro sude la camiseta".

"En Primera hay mucha calidad. Este año nos costando más todo, nos terminamos de arrancar", expuso el lateral mientras recordó la clave del curso pasado: "Lo que nos hizo fuertes fue llegar con vida al final de los partidos y competir".

Espino está contento en el Cádiz CF y encantado de vivir en territorio gaditano. "En Sudamérica a veces es difícil vivir día a día por la inseguridad, aquí hay estabilidad. Es un combo de todo estar bien y mi familia, que es lo más importante, también ayuda a que mi rendimiento sea el que es", finalizó Espino.