El Puerto dedicará una calle o plaza al Cádiz CF

El crecimiento del Cádiz CF por el que tanto suspiran Manuel Vizcaíno, Pepe Mata y compañía vivirá un episodio muy importante en un lugar emblemático de la provincia. Las localidades gaditanas forman parte de esa asignatura en la que el club pretende mejorar la nota. La novedad de ese salto que busca la entidad se da cita en El Puerto de Santa María, que tendrá una calle o una plaza con el nombre del equipo amarillo.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, lo ha reconocido en Cope Cádiz. "Los portuenses tienen un gran cariño por el equipo de la provincia de Cádiz y por eso podemos decir que el club cadista va a tener un calle en nuestra ciudad. Tenemos un gran amor por el Cádiz CF y por eso una calle o una plaza tendrá el nombre del club. Es la voluntad que tiene el Cádiz, demostrar la pasión por el equipo de la provincia".

El presidente del club capitalino, Manuel Vizcaíno, ha recibido la noticia con una alegría enorme y se manifestaba de esta manera, también a Cope. "Te lo agradezco mucho Germán porque eres de los primeros, por no decir el primero que ha recogido el guante de nuestra petición. Demuestras así tu cariño hacía el Cádiz CF, siempre cercano a cualquier petición que hagamos. Además, El Puerto ayuda a esa visión de provincia unida para no perder el tiempo en debates que no conducen a nada".

Aprovechando la noticia de que El Puerto tendrá un guiño especial con el Cádiz CF, el máximo dirigente de la entidad ha recordado un episodio que refuerza los lazos del club con esta población. "El padre de Álvaro Cervera tomó la alternativa en la plaza de toros de El Puerto de Santa María", apuntaba Manuel Vizcaíno como anécdota desconocida por muchos.

Algar tiene una calle Cádiz CF

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Algar aprobó por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2006 que una calle de reciente construcción recibiera el nombre de 'Calle del Cádiz Club de Fútbol'.En el acta de aquella sesión remitida al Cádiz CF se resaltaba que la decisión se había tomado por varios motivos entre los que destacaban que la entidad se había forjado como una institución social portadora de innumerables valores que, junto a su afición, hacen que se desarrolle un espíritu de unidad entre todas las personas en base al deporte; otro de los motivos era que el Cádiz CF se había convertido en un medio de promoción y difusión de la provincia, acercándola al resto de los ciudadanos españoles, algo que viene ocasionando directamente un aumento de información sobre la provincia gaditana y que contribuye al desarrollo socioeconómico de la provincia.